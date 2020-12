Hancko po derby: Zklamání. Slavia byla efektivnější. Můj stav? Všelijaký

Tři fatální chyby, tři inkasované branky. U jedné z nich se nachomýtl obránce Dávid Hancko, jenž byl před zápasem vzýván jako jeden ze spasitelů sparťanské defenzivy. Jenže ani návrat slovenského stopera v nedělním 297. derby pražských „S“ vůbec nic neznamenal. Hancko navíc utkání hrál se sebezapřením. „Je to všelijaké. Ve dvanácté minutě jsem po několika soubojích myslel, že budu muset střídat,“ přiznal.

Slavia vás přejela na plné čáře. Čím si vysvětlujete tak jasnou porážku, když šlo o souboj druhého s prvním?

„Těžko se to hodnotí, nikdo jsme si to takhle nepředstavovali. Je mi to líto, mrzí mě to. Nicméně liga je dlouhodobá soutěž, ještě máme hodně zápasů. Musíme se oklepat a jít dál. Soupeř byl efektivnější, my jsme šance nevyužili, oni ano. A zvítězili.“

Slávisté vypadali daleko hladovější a nažhavenější. Proč jste se jim v tomto atributu nedokázali vyrovnat?

„Nahecovaní jsme byli všichni, jsme šťastlivci, že můžeme hrát takovéto zápasy, to by chtěl každý kluk. O ničem jiném se před utkáním nemluví, celé město se zastaví. Byl jsem velmi nahecovaný, chtěl jsem vyhrát a nechat na hřišti maximum pro to, aby se to povedlo. Bohužel to nevyšlo, takový je fotbal. Mohli jsme jít do vedení, nepovedlo se to a vzápětí jsme inkasovali.“

Takže neproměněný pokutový kop byl zlomovým okamžikem?

„Do té doby to bylo vyrovnané, zvládali jsme souboje. Pak jsme ale dostali gól a vzápětí druhý, kdy jsme jim dali trochu prostoru a Sima to trefil výborně. Má skvělou formu. Snažili jsme se dál, ale nebylo nám přáno, při mojí hlavičce tam moc nechybělo.“

V prvním poločase to vypadalo, že mátě nějaké zdravotní problémy. Jak jste na tom po utkání?

„Je to pořád všelijaké, bohužel. Ve dvanácté minutě jsem po několika soubojích myslel, že budu muset střídat. Naštěstí se koleno uklidnilo a zvládl jsem celý zápas, což je pro mě dobrá zpráva. Po těch měsících se mi povedlo odehrát celé utkání, za to jsem vděčný. Budu se snažit dál makat, abych co nejdřív mohl hrát co tři dny devadesát minut.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 32. Sima, 40. Sima, 53. Lingr Sestavy Domácí: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Trávník (59. Souček), Dočkal (C) (78. Karabec), Ladislav Krejčí ml., Matěj Hanousek (46. Moberg Karlsson) – Juliš (86. Souček), Ladislav Krejčí st. (78. Plavšić). Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš, Ševčík (89. Stanciu) – Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (77. Provod) – Kuchta (77. Musa). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Souček, Moberg Karlsson, Minčev, Plavšić, Karabec Hosté: Stanciu, Provod, Tecl, Oscar, Kovář, Musa, Traoré Karty Domácí: Ladislav Krejčí ml., Pavelka, Souček Hosté: Kúdela, Traoré Rozhodčí Zelinka – Hájek, Horák Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

