Brno doma v krizi a kouč soptí: Hráči si pohrávají s osudy lidí v klubu

Co říkáte na další domácí zaváhání?

„To už je v našich domácích zápasech obvyklé. Zase jsme to nezvládli. Vlastní vinou. Vstup do utkání byl z naší strany polovičatý, nezodpovědný. Vůbec jsme nehráli to, co jsme chtěli. Byl tam chaos. Vypadá to, že začínáme, až když prohráváme. Teď se na to hodí rčení: Pozdě bycha honit. V poločase jsme to řešili. Takhle se liga hrát nedá.“

Jste rozladěný, že?

„Pro mě je to velké zklamání, jsem hodně naštvaný na to, co jsme předvedli prvních dvacet minut. Nemám pro to vysvětlení, musíme si to s hráči vyříkat. Chtěli jsme vysoko napadat, být aktivní. Ale byla tam dezorganizace hry.“

Hned po půlhodině jste dvakrát střídal – Gajiče a Štepanovského. Pomohlo to?

„Od té doby jsme byli lepším mužstvem. Začali jsme se zvedat. Hráči zareagovali dobře. Zejména ve druhém poločase jsme hráli velmi dobrý fotbal, dostali jsme Budějovice pod tlak. Jenže jsme ty situace nedohráli a v závěru jsme byli potrestáni. Někteří hráči si řekli o to, aby příště nehráli.“

SESTŘIH: Brno - České Budějovice 1:3. Dva góly dal Brandner, Zbrojovka doma nevyhrála už podvanácté

Zatímco soupeře podržel brankář Jaroslav Drobný, nechybí vám totéž od vašich gólmanů?

„Myslím, že Jirka (Floder) nám mohl pomoct víc.“

Devalvuje tahle prohra remízu ze Slavie?

„Tohle jsou věci, které nás sráží. Nejsme schopni doma potvrdit venkovní zápasy, kdy získáme na hřišti těžkých soupeřů aspoň bod. Propadáme se v tabulce pravdy neskutečně. Doma jsme velice neúspěšní. Proto se topíme v závěru tabulky.“

Kdy nasadíte záložníka Ondřeje Vaňka?

„Nedokážu na to odpovědět. V tréninku normálně byl, ale nedostal se do nominace.“