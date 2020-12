Fronta u čáry! Horváth trumfoval střídáním, jaké Česko ještě nevidělo

Byla to docela komická scénka. U středové lajny bylo v jednu chvíli narváno. Fronta jako před kadeřnictvím. Novináři nestíhali psát, kdo střídá koho a kolik těch změn vlastně je. Tři. Ne, dokonce čtyři. Zmatek v tom měl i hlasatel na Andrově stadionu.

Tři střídání v jednom ranku už jsme v lize na podzim párkrát viděli. Na čtyři si poprvé troufl až příbramský Horváth v 10. kole. Zčásti vynuceně. Zdravotní problémy poslaly dolů stopera Petera Kleščíka a záložníka Stanislava Vávru. Z taktických důvodů byli staženi Martin Nový a Filip Zorvan. „Chtěli jsme změnit průběh hry. Jsem přesvědčený, že se nám to podařilo,“ podotkl trenér.

Jeden ze střídajících zařídil v 88. minutě vyrovnání na 1:1. Emmanuel Antwi se prodral přes Radka Látala a v těžké pozici trefil Voltrův centr mimo Mandousův dosah. „Viděl jsem ve vápně jenom Manua. Snažil jsem se to dát do prostoru a věřil jsem, že si pro to na první tyč doběhne. Udělal to fantasticky. Trefil to v těžké pozici. Jsem rád i za něj,“ řekl Voltr.

Potěšil rovněž kouče. „Manu předvedl přesně ten pohyb, který trénujeme, a byl úspěšný. Věřím, že tohle hráče povzbudí do dalšího tréninku. Zase se ukázalo, že tam, kde to nejvíc bolí, musíme chodit častěji. V první půli jsme to nedělali, byli jsme laxní. Čekali jsme, že to za nás někdo udělá. Ve druhém poločase už jsem s tím byl spokojený,“ dodal Horváth.