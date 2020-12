Hašek už rok nehrál. Příběh sporu se Spartou, visí nad ním hrozba milionů

Martin Hašek mladší definitivně není hráčem Sparty • FOTO: koláž iSport.cz Říká se, že čas je relativní. Někdy umí kvapit pořádně rychle. Vyprávět by o tom mohl třeba Martin Hašek. Dnes, v úterý 8. prosince, je to přesně rok od momentu, kdy naposledy nastoupil do soutěžního utkání v dresu Sparty. Během následujících měsíců si prošel celou řadou veletočů. A především trablů. Server iSport.cz podrobně zrekonstruoval, co všechno Haška během uplynulého roku, který na jeho kariéru může mít devastační účinky, potkalo.

Prosinec 2019: naposledy naostro Na den přesně je to rok. 8. prosinec 2019. Tehdy Martin Hašek nastoupil za Spartu v soutěžním utkání naposledy. A vedlo se mu skvěle, nádherným gólem přispěl k triumfu 5:2 nad Mladou Boleslaví. Tehdejší kouč Václav Jílek ho navzdory velmi dobrému výkonu vystřídal už v 61. minutě, což všestranný záložník nenesl zrovna dobře. Už tehdy panovalo mezi hráčem a klubem pnutí, byť zatím zůstávalo skryto pod povrchem. O týden později v posledním podzimním duelu už Hašek nehrál, nebyl vůbec v nominaci. Oficiální zdůvodnění? Nemoc. Poslední gól Martina Haška v soutěžním zápase za Spartu byl parádní

Leden 2020: měsíc veletočů Zkraje letošního roku začala situace kolem Haška nabírat obrátky. Pětadvacetiletý fotbalista se dostavil na start zimní přípravy se zpožděním, zdůvodnil to zdravotními problémy. Ještě předtím si v prosinci nevyzvedl pomůcky potřebné ke splnění tréninkového plánu. Ke konci ledna už se spor proměnil v otevřenou válku. Hašek absolvoval ostrou hádku s Petrem Hrdličkou, právníkem, jenž má v klubu na starost jednání o smlouvách. Výsledkem bylo, že se hráč nedostavil k odletu na zimní soustředění do Španělska. Tím padly veškeré mosty a bylo zřejmé, že tahle situace nedopadne dobře. Leden 2020 - Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Foto Barbora Reichova / Sport

Únor 2020: z béčka (téměř) do Izraele Zatímco se sparťané v Marbelle chystali na jarní část sezony, Hašek byl přeřazen do béčka. I přesto mu ovšem vedení Letenských umožnilo, aby odcestoval do Izraele jednat o smlouvě s tamním Maccabi Haifa. Klub z Blízkého východu stál o bývalého hráče Bohemians dlouhodobě, s vylepšenou nabídkou ve výši zhruba 25 milionů korun už u Sparty uspěl. Zdálo se, že všechno spěje ke konci, jenž uspokojí obě strany. Jenže... Hašek se v Izraeli na smlouvě nedohodl, jednání zkrachovala. Musel se tak vrátit zpátky do Prahy. A opět putoval do rezervy. Únor 2020 - Martin Hašek byl kousek od angažmá v Maccabi Haifa • Foto Michal Beránek (Sport)

Březen 2020: končím, Sparto! Hašek vytáhl nejtěžší možný kalibr. Spartě jednostranně vypověděl smlouvu, čímž přetrhal veškeré vazby, a definitivně se od ní odpoutal. „Martin Hašek se rozhodnutím o jednostranném ukončení smluvního vztahu vystavil možnému udělení vysokých sankcí, které mu v budoucnu budou moct být jako náhrada vzniklé újmy uloženy. Sparta bude postupovat v souladu s řády a postoupí věc příslušným orgánům,“ reagoval klub. Hráč si ovšem, tehdy už zastupovaný Markétou Vochoska Haindlovou, stál za svým. Pražané podle očekávání podali na Haška žalobu ke Sboru rozhodců, spor se tak přesunul do rukou právníků. Březen 2020 - Martin Hašek vypověděl Spartě jednostranně smlouvu • Foto Koláž iSport.cz

Duben 2020: sen o Besiktasi mizí Během letošního jara zachvátila (nejen) sportovní svět pandemie koronaviru. Všechny fotbalové ligy, snad s výjimkou té běloruské, byly pozastaveny. Přesto v tomhle hluchém období přilétla jedna extrémně zajímavá zpráva: o Haška má zájem Besiktas! Ten se ale s přibývajícími dny ukázal jako hodně okrajový. Jestliže Turci o fotbalového rebela skutečně stáli, nakonec zůstali jen u toho. Smlouvu s ním nepodepsali. Důvod? Podle zákulisních zpráv oprávněná obava, že by na jejich bedra přistál potenciální finanční postih z Haškova sporu ze Spartou. Rodákovi z Liberce nepomohly ani návštěva a focení na turecké ambasádě. Duben 2020 - Martinu Haškovi se rozplynul sen o podpisu smlouvy s Besiktasem • Foto Michal Beránek / Sport

Září 2020: poprvé k rozhodcům Pátek 4. září. Den D pro obě strany. Na programu je prvoinstanční řízení u Sboru rozhodců. Spartu zastupoval renomovaný advokát Bronislav Šerák, Haška již zmíněná Markéta Vochoska Haindlová. Coby svědci vystoupili mimo jiné Petr Hrdlička, sportovní ředitel Tomáš Rosický, člen prvního týmu Michal Sáček, kondiční trenér Tomáš Malý, bývalý kouč Václav Jílek či hráčův otec Martin Hašek starší. Klub po záložníkovi požadoval odškodné ve výši dvou milionů eur (asi 52 milionů korun), Hašek naopak žádal doplacení smlouvy, tedy zhruba šest milionů korun. „Jsem toho názoru, že provedené důkazy podporují tvrzení uvedená v našem žalobním návrhu,“ prohlásil Šerák po řízení. Září 2020 - Ve sportu Martina Haška a Sparty proběhlo prvoinstanční řízení u Sboru rozhodců • Foto Koláž iSport.cz

Září 2020: Hašek poprvé mluví Až v polovině září Hašek vůbec poprvé od vypuknutí kauzy vystoupil a nabídl svůj pohled na věc. V rozhovoru pro vybraná média zmínil celou řadu věcí, od nedodrženého slibu s dodáním kopaček až po útok na Tomáše Rosického. „Tomáš Rosický, jemuž jsem si samozřejmě stěžoval a vyjádřil svůj nesouhlas s pokutou (za start v kopačkách jiné značky), mi vítězoslavně oznámil, že za mě bojoval, a dokázal tak snížit pokutu o padesát procent, protože původní výše byla 125 tisíc korun. V ten okamžik jsem měl jasný obrázek o síle pana Rosického, jakožto sportovního ředitele a o fungování vrcholného managementu Sparty,“ prohlásil Hašek. Reakce Sparty? Žádná, klub prohlášení bývalého hráče nekomentoval. Září 2020 - V polovině měsíce Martin Hašek poprvé promluvil v rámci kauzy se Spartou • Foto Michal Beránek (Sport)

Říjen 2020: 22 milionů na Haškovu hlavu Dlouho očekávaný verdikt je na světě. A pro Haška znamená pohromu. Sbor rozhodců dal totiž v drtivé míře za pravdu Spartě. Hráči pak uložil povinnost klubu uhradit 800 tisíc eur (zhruba 22 milionů korun). „Určitě se odvoláme,“ reagoval okamžitě Hašek. S odstupem několika týdnů ke stejnému kroku přistoupil i klub. Sparta sice v první instanci vyhrála, původně ale po Haškovi požadovala víc než dvojnásobek. I proto je dnes už jisté, že rozhodci zasednou znovu. Senát bude tentokrát pětičlenný (v první instanci měl tři členy). Kdy dojde k dalšímu kolu právnické války? Podle všeho nejdřív na jaře. Ani tohle ale nebude konec. Všeobecně se očekává, že spor následně poputuje až k mezinárodní arbitráži CAS do Švýcarska. Říjen 2020 - Sbor rozhodců uložil Haškovi povinnost uhradit Spartě 800 tisíc eur (cca 22 milionů korun) • Foto Barbora Reichová / Sport

Listopad 2020: Opava?! Nakonec ne... Blesk z čistého nebe. Server iSport.cz jako první ve středu 18. listopadu informoval o tom, že Opava jedná s Haškem o spolupráci. Obě strany byly na základních parametrech domluvené, hráč pomalu v Praze startoval auto, aby vyrazil do Slezska a podepsal roční kontrakt. Ze šokujícího transferu ale nakonec ještě ten den sešlo. Opava vzala rychlou zpátečku po zjištění, že by v případě podpisu s Haškem mohla převzít finanční zátěž, kterou si hráč nese ze sporu se Spartou. „S Martinem Haškem jsme byli na spolupráci rámcově domluvení, jsme přesvědčení, že by byla přínosná pro obě strany. Bohužel, riziko finančního břemene, které by na klub mohlo přejít, je příliš vysoké,“ okomentoval to sportovní manažer a trenér Opavy Radoslav Kováč. Listopad 2020 - Martin Hašek byl kousek od angažmá v Opavě, ta ale nakonec couvla. • Foto Koláž iSport.cz