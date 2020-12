Klusáček měl vztek na sudího: Ardeleanu musí dát žlutou, to je kolorit

Luděk Klusáček v úterý večer neměl nejlepší náladu. Trenéra Bohemians hnětla porážka 1:2 v Jablonci i výkon rozhodčího Petra Ardeleanu, jenž už v první půli „klokanům“ udělil pět žlutých karet. Schytal ji i Klusáček. „Je to asi takový kolorit: pan Ardeleanu musí dát žlutou kartu, tak jsem ji dostal,“ říkal kouč vršovického týmu, který se propadá tabulkou: už je třináctý, jen pět bodů nad sestupovým pásmem.

Venku jste v téhle sezoně uhráli jen bod – a šedivou bilanci jste nevylepšili ani v Jablonci. Čím to?

„Naše venkovní zápasy jsou jako přes kopírák. První střela soupeře na branku, první gól. Tohle nám pochopitelně nepomohlo, ale pak se naše hra zlepšila. Ovšem potřebujeme být víc nebezpeční v koncovce. Ve druhém poločase Jablonec z ojedinělého útoku zvýšil a náš gól na 1:2 už nic neřešil. Neměli jsme sílu na to, abychom aspoň vyrovnali, ale…“

Ale?

„Kluci se nemusí za svůj výkon stydět, stydět by se měl někdo jiný. Nakonec jsme byli rádi, že jsme to dohráli bez červené karty.“

Proč?

„Nebylo snadné hrát s pěti žlutými kartami po prvním poločase. Ani se k tomu nemůžu moc vyjadřovat, ale to je asi takový kolorit: pan Ardeleanu musí dát žlutou kartu, tak jsem ji dostal.“

Co rozhodlo zápas?

„Produktivita Jablonce, který proměnil dvě hezké střely z dálky ve dva góly. Naše první přímá střela na branku přišla moc pozdě. Nabádám hráče, aby si dovolili jít jeden na jednoho, ale toho je tam pořád málo.“

Budete brankáři Marku Koubovi vyčítat první gól? Jablonecký záložník Robert Hrubý nekopl přímák přes zeď, nýbrž na Koubovu stranu.

„Ještě se na to budu muset podívat, ale během zápasu mi připadalo, že to byla situace, která se dala řešit líp. Kdo vstřelí první gól, vyhrává 75 nebo 80 procent zápasů, a dneska se to potvrdilo. Pořád jsme ještě měli dost času s tím něco udělat, ale Jablonec měl díky prvnímu gólu výhodu.“

Jablonec - Bohemians: Kubista nádhernou ranou zpoza vápna zvýšil vedení domácích, 2:0

Jak se vám líbil výkon záložníka Filipa Haška, jehož jste poprvé v sezoně postavil do základu?

„Filip se moc do hry nedostal. Paradoxně těsně před střídáním měl příležitost, kterou nevyřešil dobře. Špatným zpracováním míče o tu příležitost přišel. Asi na něm byla znát herní pauza. V tréninku vypadal dobře, ale v utkání to nepotvrdil.“

Po třech zápasech bez vítězství jste klesli na třinácté místo, ligové podpalubí už není daleko. Je to alarmující?

„Je pravda, že nemáme moc bodů. Souvisí to se stavem, v jakém jsme. Těžko dáváme hráče dohromady, navíc zápasy jdou po sobě v rychlém rytmu. Vnímáme situaci, v které jsme, ale není důvod propadat panice. Slovem alarmující bych to nenazýval.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. R. Hrubý, 68. V. Kubista Hosté: 86. Novák Sestavy Domácí: Hanuš – Haitl, Martinec, Zelený, Krob – Považanec (C) (82. Hübschman) – Pleštil (64. Ladra), R. Hrubý (31. Doležal), V. Kubista, Pilař (64. Jovović) – Schranz (82. Čvančara). Hosté: Kouba – Vondra, Köstl, Hůlka (C), Schumacher (80. Vacek) – Vaníček (80. Novák), Květ, Ljovin (80. Osmančík), Hronek (57. Keita), F. Hašek (57. Nečas) – Necid. Náhradníci Domácí: Vajner, Hübschman, Štěpánek, Doležal, Ladra, Čvančara, Jovović Hosté: Kořének, Dostál, Nečas, Keita, Novák, Osmančík, Vacek Karty Domácí: Považanec, V. Kubista, Schranz, Krob Hosté: Hronek, Köstl, Vondra, Ljovin Rozhodčí Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

