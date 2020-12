Kadlec proti "své" Spartě: Zápasy bez diváků pomůžou mladým

Vyšlo to krásně, právě dnes dovrší šestatřicet let života. Obránce Michal Kadlec (36) nastoupí proti Spartě (16.00), odkud se předloni vrátil do Slovácka. Slavnostní zápas se vším všudy. „Je to takový bonus. Jako by to někdo pro mě naplánoval. Je mrzuté, že se nemůže jít nikdo podívat. Ani syn,“ lituje šlágru před prázdnými tribunami.