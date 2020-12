SESTŘIH: Opava - Mladá Boleslav 2:2. Jarolímova obnovená premiéra skončila remízou

Domácí se museli vyrovnat s absencí několika hráčů kvůli koronaviru a už v páté minutě prohrávali. Opavský obránce Hrabina po dlouhém nákopu udělal chybu, kdy špatně zpracoval míč, Jiří Klíma mu ho vypíchl a střelou pod brankářem Šromem otevřel skóre.

Slezané po inkasované brance přidali a po dvaceti minutách průběžný výsledek vyrovnali. Opět k tomu vedla chyba. Tentokrát mladoboleslavský záložník Kulhánek nepovedenou přihrávkou nabil Harazimovi, jenž ranou bez přípravy prostřelil Mikulce.

Chvíli poté opavský celek obrátil skóre. Tiéhi poslal míč Dordičovi, jenž vysunul Rataje, a mladý útočník domácích premiérovou trefou v lize poslal Opavu do vedení. Vzápětí mohl přidat třetí gól Slezanů Dordič, který obral o balon Janoška, jenže sám před Mikulcem vůbec netrefil bránu.

Opava v závěru neproměnila penaltu a remizovala s Boleslaví 2:2

Vstup do druhé půle patřil Středočechům. Slezané po ztrátě míče propadli, do zakončení se dostal Jiří Klíma a přesnou střelou k tyči vyrovnal. Hosté byli od té chvíli aktivnější a právě Jiří Klíma mohl v závěru poslat hosty do vedení. Jenže ve vyložené šanci ho vychytal Šrom.

V nastavení rozhodčí Berka po konzultaci s videem po ruce jednoho z mladoboleslavských hráčů odpískal penaltu, ale Tiéhi pokutový kop neproměnil. Skvělým zákrokem se blýskl brankář Mikulec a pomohl Opavě k prvním bodům po obnovení ligy po přestávce zaviněné koronavirem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24. Harazim, 35. Rataj Hosté: 5. Jiří Klíma, 50. Jiří Klíma Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina, Didiba, Žídek (C) – Harazim, Tiéhi, Dordić (84. Kramář), Lukáš Holík, Helešic – Juřena, Rataj (71. Koschatzký). Hosté: Mikulec – Zahustel (80. Douděra), Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň – Janošek, Budínský (C), Kulhánek – Jiří Klíma, Fulnek (70. D. Ikaunieks). Náhradníci Domácí: Lasák, Večerka, Blažej, Janjuš, Vrána, Kramář, Koschatzký Hosté: Šimek, Ikaunieks, Graiciar, Douděra, Túlio, Markovič, Mareš Karty Domácí: Didiba, Hrabina, Harazim, Žídek Hosté: Jakub Klíma, Janošek, Budínský, Mazáň Rozhodčí Berka – Caletka, Ratajová Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

Opava - Mladá Boleslav: Klíma mohl přidat i třetí branku, ale Šrom jeho pokus vychytal

Opava - Mladá Boleslav: Janošek posunul míč na Jiřího Klímu, který mířil přesně k bližší tyči, 2:2

Opava - Mladá Boleslav: Janošek o tyčku srovnal na 2:2, ale videorozhodčí odhalili ofsajd

Opava - Mladá Boleslav: Po chybě Janoška mohl vedení navýšit Dordič, ale mířil mimo bránu

Opava - Mladá Boleslav: Dordič našel nabíhajícího Rataje, který propálil Mikulce, 2:1

Opava - Mladá Boleslav: Kulhánek přihrál míč pouze na Harazima, který povedenou střelou pravačkou srovnal na 1:1