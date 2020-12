Horváth s Příbramí stoupá: Musíme držet směr. Berbr? Spousta lidí ví víc

Hřeje vás vítězství a prodloužení úspěšné série?

„Chtěli jsme potvrdit trend a pravidelné sbírání bodů, což se povedlo. Věděli jsme, jak se Zlín chystá hrát. Chyběl mu nejlepší střelec Poznar a možná to mohla být naše výhoda, ale nastoupili jiní, kteří se ho pokoušeli nahradit. Těší mě, že jsme plnili taktiku a až na pár výjimek jsme Zlín k ničemu nepustili. Už v první půli jsme si vytvořili stoprocentní šanci a pár náznaků, byli trpělivější a nakonec vyhráli.“

Dlouho se hrálo 0:0. Věřil jste ve vítězný gól?

„Nedávno se nám povedlo zremizovat dva zápasy v posledních minutách a věděli jsme, že to můžeme dokázat znovu. Ve světovém fotbale se běžně rozhoduje v devadesátých minutách a i my jsme tomu věřili. Byl to vyrovnaný zápas se spoustou soubojů uprostřed hřiště, kde jsme byli úspěšnější, a pak jsme z jedné standardky rozhodli. Na náš vkus jsme možná dali vedoucí gól brzy, na konci to byly zbytečné nervy.“

SESTŘIH: Příbram - Zlín 1:0. Domácí neprohráli čtyřikrát v řadě

Užíváte si čtyřzápasovou šňůru bez porážky?

„Všichni vnímáme, že jsme udělali dobré výsledky. Byla by hrozná škoda si myslet, že odteď všechno půjde samo. Kluci k zápasu se Zlínem přistoupili dobře: náš fotbal je bolí a jsou ochotní tu bolest obětovat. Vrací se nám to solidními výsledky. Musíme tenhle směr držet, jinak nás to hned potrestá.“

Vaše poslední výkony ocenili i fanoušci, kteří kvůli státním restrikcím museli zápas sledovat za plotem. Těší vás jejich oddanost?

„Doufám, že jsme jim udělali radost. Máme devět bodů a už nejsme poslední. Se Zlínem jsme udělali další krok k tomu, abychom byli spokojenější. Klobouk dolů, že fanoušci vydrží za plotem, kde nevidí nic. Těšíme se, až budou moct přijít normálně na tribuny.“

A odměnit se jim protáhnutím úspěšné série?

„Všichni věříme, že to tak bude. Ale žádné oslavy! Už v úterý nás čeká Bohemka, která teď na Baníku nehrála špatně ani o deseti. Musíme nabrat síly a budeme chtít, aby naše série trvala co nejdéle.“

O Příbrami se v posledních dnech mluvilo v souvislosti s aférou exstrahovského bosse Romana Berbra, znovu se řeší loňská divoká baráž s Brnem. Co vy na to?

„Nejsem fundovaný, na nejvyšší úrovni trénuju dva roky. Myslím, že spousta lidí o tom ví víc než já. V tuhle chvíli k tomu nemám co říct.“