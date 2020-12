Bod s Olomoucí beru, říká Kučera. Přímočaré Teplice chtějí uspět i v Plzni

Děsivý začátek a postupné rozehrávání se. Mít hráči ve žlutomodrých dresech lepší koncovku, předvedli by proti Olomouci (1:1) parádní otočku a získali podruhé po sobě tři body. Trenér Radim Kučera ale plichtu bral. „Čtyři body ze dvou zápasů jsou v naší situaci dobré. Sigma je kvalitní, hraje na špici tabulky, byl to těžký zápas. V závěru může každý bod rozhodovat,“ hodnotil kouč „sklářů“.

Měli jste doslova hororový vstup do zápasu a ve druhé půli jste byli zase blízko obratu. Jak jste spokojený s výsledkem?

„Začátek jsme prospali. Prvních 25 minut jsme byli horším týmem. Nevím, jestli s námi zamával inkasovaný gól. Poté jsme přežili další dvě situace, kdy nás brankář Němeček podržel. To už by bylo hodně těžké. Ve druhém poločase jsme měli dost šancí na to, abychom zápas zvrátili, na druhou stranu jsme stále museli myslet na to, aby Olomouc nepřidala druhý gól.

Takže bod z domácího zápasu berete?

„Čtyři body ze dvou zápasů jsou v naší situaci dobré. Po Mladé Boleslavi jsem z hráčů cítil, že proběhla vzpruha. Sigma je kvalitní, hraje na špici tabulky, byl to těžký zápas. V závěru může každý bod rozhodovat. Po špatném vstupu ho musíme brát, Věřím, že další domácí už bude tříbodový. Nyní pojedeme do Plzně, kde budeme chtít překvapit.“

Hráči mluvili o tom, že do sebe dostávají nový herní styl. Můžete prozradit, co přesně vyžadujete?

„Mám nějaké principy při bránění, výstavbě útoku či presinku. Nechci odkrývat svoje karty, ale chceme pracovat dobře v defenzivě, získávat balon, zahušťovat střed hřiště a snažit se hrát víc přímočaře, než obehrávat soupeře. Času bylo nicméně, abychom se pořádně sehráli. Až ve středu se k nám připojili Řezníček s Vukadinovičem a bylo vidět, že minulý týden na trénincích nebyli.“

Ve středu pole operuje na velkém prostoru dvojice Jan Fortelný, Robert Jukl. Jsou pro tu přímočarost hodně důležití?

„Není to jen o nich či mladém Radostovi, ale jsou to kluci plní elánu. Všechny tři znám z reprezentace či Jihlavy. Jejich akční rádius je excelentní. Ale není to jen o běhání. Všichni do toho dávají i fotbalovost. Pro mužstvo mají velký přínos. Moje úkoly zatím plní výborně.“

Dobře se jeví i brankář Luděk Němeček, který sice proti Olomouci chyboval, jinak je zatím bezchybný, že?

„Fotbal je o chybách. Každý ji někdy udělá. Luděk ji udělal a byla potrestána. Je to pro něj ponaučení do dalších zápasů, ale poté nás minimálně dvakrát podržel a chytil Olomouci dva jasné góly. I předtím v Mladé Boleslavi. Jsem s ním spokojený, je to mladý kluk a podává dobré výkony.“

Teplice - Olomouc: Němeček při odkopu minul míč, bizarní minelu potrestal Yunis, 0:1

Vyrovnávací branka přišla po rohu rozehraném na krátko. Je to jedna z věcí, kterou jste po příchodu změnil?

„Zkoušíme nové signály, chceme být překvapiví. Nemáme zas tak vysoké hráče, takže musíme být kreativní a sledovat, kde má soupeř slabinu. Kopali jsme jeden roh a zrovna z toho padl gól. Byl to nacvičený signál, na kterém jsme se v tréninku pracovali.“

Obránce Jan Shejbal střídal o poločase. Jak to s ním vypadá?

„Nastoupil se sebezapřením, protože do poslední chvíle to vypadalo, že nebude hrát. Jsem rád, že nastoupil i s určitým rizikem. Doufám, že ho do konce roku ještě využiju. Tohle nás hodně limituje, protože není kam sáhnout. Kučera není typický stoper, ale zvládá to výborně. Je velice herní a dokáže zvládnout těžké situace. Pak už máme jen Hoška, který svoji roli rovněž zvládá skvěle. Chodí do rozehraných zápasů a pomůže v soubojích, sbírá odražené míče. Modlím se, aby se nám nikdo nezranil a nebyl pozitivní na COVID-19.“

A co dva testovaní stopeři?

„Droehnle vypadal velice zajímavé. Došlo k dohodě a mohli bychom ho využít na dvou postech. Egert je s námi týden a ještě bude. Je vidět, že delší čas nehrál, ale pozorujeme ho v tréninku. Vnímáme jeho silné i slabé stránky. Má výbornou figuru, ale spíš mu chybí herní praxe.“