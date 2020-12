Matoušek po Slavii litoval své šance: Chtěl jsem ukázat, že sem patřím

Chtěl se před svým kmenovým klubem vykasat, proto moc neváhal, když měl možnost proti Slavii v barvách Liberce nastoupit. Janu Matouškovi se to málem i dokonale povedlo, za bezbrankového stavu pelášil na brankáře Ondřeje Koláře, jenže gól nedal. „Obrovsky mě to mrzí,“ smutnil Matoušek po liberecké prohře 0:3.

Slavia vám dala vybrat, jestli proti ní budete hrát. Proč jste se rozhodl, že nastoupíte?

„Hlavní důvod byla motivace. Chtěl jsem ukázat, že tam patřím. Chtěl jsem zápas odbojovat, odjezdit na sto procent a vzkázat, že potenciál mám a že nejsem odepsaný.“

Popichoval jste se před zápasem s některými ze slávistů?

„Před zápasem vůbec, ale po něm jsme se pobavili. Mám tu pořád spoustu kamarádů, rád na ně vzpomínám.“

Za Liberec jste nastoupili tři hráči, co patříte Slavii. Také souhlasíte, že byl zápas vypjatější?

„Myslím, že zápasy proti Slavii, Spartě a Plzni jsou pro každý tým speciálnější, než když hraje proti někomu jinému. Samozřejmě pro nás tři, co Slavii patříme, to pro nás bylo o něco vyhecovanější. Pro ostatní kluky to byl zápas, kde chtěli ukázat, že jsme v Evropě nebyli jen tak a že se můžeme měřit i s nejlepšími týmy ligy.“

O to víc zamrzí šance, kdy jste šel sám na bránu, ale gól jste nedal.

„Obrovsky. Šel jsem do zápasu s tím, že se chci ukázat, pomoct týmu tím, že se konečně rozstřílím. Teď se mi střelecky nedaří, pálím šanci za šancí, chtěl jsem to zlomit. Myslel jsem, že v tomhle zápase by to bylo ideální. O to větší motivaci jsem měl.“

Prováhal jste ideální moment na střelu?

„Pořád jsem čekal na pohyb Koliho (brankáře Koláře), ale ten zůstal zkušeně stát. Když jsem měl poslední dotek, dal jsem si to trošičku delší. Už jsem pak měl jedinou možnost, lobovat ho, ale Ondra tam nechal ruku a skvěle to chytnul.“

