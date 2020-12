Pardubice jedou! Nováčka táhne gólová dvojice, co měla do základu daleko

Pardubice jedou nad plán. Pátá příčka po jedenáctém kole, o bod nad Plzní, se určitě nečekala. Stejně jako jména střelců, jejichž góly zatím nováčka v nejvyšší soutěži táhnou. Dvaadvacetiletý Emil Tischler a o rok mladší David Huf rozhodli o sobotní výhře nad Brnem (2:1) a oba mají na kontě už čtyři zásahy, čímž tvoří třetí nejproduktivnější dvojici v soutěži.

Lépe na tom jsou pouze sparťané Lukáš Juliš (8 gólů) s Ladislavem Krejčím II a zraněným Adamem Hložkem (oba 4) a liberecký tandem Michael Rabušic (5) a Jhon Mosquera (4). Víc už nikdo.

Tischler a Huf měli přitom před sezonou do základní sestavy Pardubic poměrně daleko a vklínili se do ní až díky zranění konkurentů. Jako první přišla řada na Tischlera, který už v průběhu letní přípravy nahradil Michala Hlavatého. Host ze Slovácka vstřelil první ligový gól klubu proti Teplicím, skóroval i proti Slavii, Opavě a naposledy Brnu, kdy zužitkoval Hufovu ostrou přihrávku. Míč ve skluzu ještě stačil nacpat pod břevno.

„Říkal jsem si, že to musím tlačit dolů, nebylo to úplně jednoduché, nechtěl jsem nic podcenit. Nakonec to tak vyšlo. Byl to skvělej balon od Hufiňa, jsem rád, že dal taky branku,“ líčí první gólovou akci.

V té druhé si oba mladíci role prohodili, po krásné kombinaci Tischlera s Ewertonem zakončoval Huf. Před gólmanem Jiřím Floderem se ocitl úplně sám a silnější levačkou udeřil už ve čtvrtém zápase v řadě. „Je to super, klidně takhle může pokračovat, budeme všichni rádi,“ culí se nad touto bilancí Tischler.

Pardubice - Brno: Parádní kombinaci završil po Ewerthonově patičce Huf, 2:0!

První volbou na hrot útoku byl přitom až do minulého kola veterán Pavel Černý. Ten si držel místo v základní sestavě navzdory tomu, že ani jednou neskóroval. Týmu však pomáhal v mezihře a při standardních situacích, hodně při tom využíval svých zkušeností i robustní postavy.

Jenže pětatřicetiletý Černý se v minulém kole proti Bohemians zranil, a tak jeho náhradník Huf nastoupil proti Brnu poprvé od začátku. Jednadvacetiletý odchovanec Pardubic dostal přednost před ostřílenějším Michalem Petráňem i Holanďanem Pieterem Langedijkem, který se opět nevešel do nominace.

„Samozřejmě jsme za jeho výkony rádi, tím spíš, že Pavel Černý je teď zraněný,“ pochvaluje si jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný. „David si svými výkony řekl o základní sestavu a proti Brnu to potvrdil asistencí i gólem. Takže nadstandardní.“