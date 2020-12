INSIDER: Pavelky na stoperu je škoda, jakých chyb se dopouští Sima?

Měla opět patřit mezi tři největší favority boje o titul, ale Viktoria Plzeň je po 11. kole až šestá s dvanáctibodovou ztrátou na Slavii. Je už na místě hovořit o tom, že se nemusí vejít ani do první trojky? „Rozhodující budou další tři zápasy,“ míní Martin Jiránek v pořadu Ligový insider. Někdejší reprezentační stoper rozebírá i nejistou pozici slovenského kouče Adriána Guľy na lavičce západočeského týmu. „Je pravda, že sází na stále stejné hráče, navíc mu teď nevycházela střídání,“ připouští.

Jiránka ale v 11. kole FORTUNA:LIGY nezaujala jen mizerná forma Viktorky – nabídl také svůj pohled na fenomén posledních týdnů, slávistickou kometu Abdalláha Simu. „To, co předvádí, je neuvěřitelné, ale ne všechny jeho výkony jsou dobré,“ upozorňuje Jiránek. „Někdy nehraje dobře pozičně, jde moc do hráče, a stává se mu, že zbytečně ztrácí balon. Ale góly to přebijí,“ uznává.

Komu by měla Sparta dávat větší prostor? Jak komentuje (ne)zařazování mladých hráčů do sestavy Baníku? Co říká na šílenou hrubku teplického gólmana Němečka v zápase proti Olomouci? Podívejte se na nový díl pořadu Ligový insider.

INSIDER: Úklid po Stramaccionim potrvá. Sima? NEJ v Česku, říká Šmicer