SÁZKAŘSKÉ TIPY: Zastaví Plzeň mizérii? Pardubice na Letné skórují

Fotbalová FORTUNA:LIGA nabírá na tempu, do Vánoc jsou na programu dvě kola týdně. V nejbližším dvanáctém pokračování probíhající sezony se bude hrát několik zajímavých střetnutí. Plzeň se pokusí přerušit sérii čtyř zápasů bez výhry proti Teplicím. Viktoriáni jsou podle bookmakerů sice jasným favoritem, Severočechy už ale třikrát po sobě neporazili, zároveň žlutomodří pod novým koučem Radimem Kučerou ožili. V utkání Sparty s Pardubicemi by se mohly gólově prosadit oba celky a České Budějovice přijedou do Olomouce, kde by neměly prohrát. Více ve VIDEU.