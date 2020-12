Rada zase řádil: Co si to dovoluješ, Slováku!? Karviná ho chtěla rozhodit

Jablonecký trenér Petr Rada se ostře obul do kouče Karviné i do rozhodčího (archivní foto) • Michal Beránek (Sport)

Nový výbuch Petra Rady! Jablonecký kouč zase vytáhl své emoce, v Karviné ho vytočily narážky soupeřova realizačního týmu. Po jednom odpískaném zákroku u rohového praporku došlo k ostré přestřelce Rady s domácím trenérem Jurajem Jarábkem. „Možná to byla taktika, chtěli jsme ho rozhodit. K fotbalu emoce patří. Věřím, že nám to pomohlo,“ pousmál se Jarábek, jehož tým na konci vyrovnal na 2:2 . K rozmíšce došlo v době, kdy hosté vedli dvoubrankovým rozdílem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Haša, 90. Haša Hosté: 25. Schranz, 84. Doležal Sestavy Domácí: Bolek – Santos, Dramé (46. Herc), Šindelář (C), Ndefe (73. Haša) – Mangabeira (46. Čmelík) – Mikuš (89. Janečka), Ostrák (89. Smrž), Qose, Bartošák – Papadopulos. Hosté: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Podaný – Hübschman (C) (78. V. Hrubý) – Ladra (90+2. Pleštil), Považanec, V. Kubista (37. Doležal), Pilař (78. Jovović) – Schranz. Náhradníci Domácí: Neuman, Haša, Čmelík, Herc, Janečka, Smrž, Vlachovský Hosté: Hrubý, Hrubý, Doležal, Krob, Chramosta, Pleštil, Jovović Karty Domácí: Bartošák, Papadopulos, Ndefe Hosté: Rada (trenér), Považanec Rozhodčí Petřík – Nádvorník, Dobrovolný. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

Co bylo rozbuškou? Karvinští získali pocit, že rozhodčí Jan Petřík nadržuje Severočechům a slovně si rýpnuli. S tím ale na Radu nechoďte. „Co si to dovoluješ, ty Slováku?“ zaječel několikrát na Jarábka a pustil se směrem k němu.

Čtvrtý sudí ho zadržel a od hlavního arbitra dostal „Plukovník“ žlutou kartu. „Já nikoho neurazil a odnesu to?! Tohleto mě štve,“ láteřil Rada po remízovém utkání.

Ke konfliktu se s chutí vrátil a zase s ním zacloumal vztek. „Naši asistenti mají zakázané všímat si lavičky soupeře. Nedovolí si to, jinak by dostali pokutu. Ani já si jí nevšímám. Svou lavičku budu bránit. Ti jejich asistenti, Mašlej nebo kdo, ani je neznám. Jsou mladší, mají sedět. Ať si to uvědomí. Je to věc hlavního trenéra. Tohle si nemůže nikdo dovolit,“ zlobil se Rada, jehož namíchl i čtvrtý sudí. „Chová se jako prase,“ shrnul svůj výlev.

Reakce Jarábka byla výrazně klidnější. „Petra si vážím jako hráče i trenéra. Je to velká osobnost,“ uzavřel „kauzu“.

