Guľa po koncertu Plzně: Tlak? Nevím, co se píše. Tohle je bod zlomu

Adrian Guľa může příštích pár nocí konečně v klidu odfukovat. Plzeň spláchla neuvěřitelně slaboučké Teplice 7:0 a slovenský kouč nejvyšší výhrou v české soutěži utekl gilotině. Před zápasem se totiž mělo za to, že pokud Viktoria popáté v řadě ztratí body, automaticky to bude znamenat jeho konec ve funkci . „Nevím, co se píše, ale cítil jsem velkou zodpovědnost. Jedna výhra ovšem moji pozici nijak nemění,“ řekl trenér vítězů. Po čistém hattricku se bil v prsa skvělý Aleš Čermák.

Teplice jste uvařili 7:0. Oddechl jste si?

„Cenné vítězství, produktivní hráči, slušné týmové vystoupení. Věřím tomu, že si to dvacet hodin užijeme a pak budeme muset přepnout na další zápas. Víme, co jsme prožívali v předchozím období. Výhra je to ale opravdu krásná, podstatná pro všechny. Nicméně je nutné ho potvrdit v dalších utkáních.“

Před utkáním se spekulovalo o udržitelnosti vaší pozice, dokonce o případném konci ve chvíli, že byste znovu nezískali plný počet bodů. Vnímal jste velký tlak?

„V první řadě vím, co se děje v mé duši. Stále jsme snažili tvrdě pracovat, rozebírat určité věci. Samozřejmě ale cítím intenzitu, zodpovědnost, to je zcela přirozené. Ovšem nevím, co se píše. Věřím tomu, že ani kluci to nevědí. Tím pádem na naše předchozí neúspěchy správně reagovali. Museli jsme si uvědomit, že před Teplicemi zodpovědnost leží na nás všech. Proto jsem rád, že jsme to zvládli týmově, že jsme stáli při sobě, byli jsme jednotní. Jsem přesvědčený, že tohle vítězství bude bodem zlomu celého klubu. Z druhé strany je mi jasné, že pro moji pozici to vůbec nic neznamená. Vyhráli jsme jen jeden zápas, to pro klub s takovými ambicemi není měřítko. Proto je podstatné, abychom opět všichni okamžitě přepnuli na ještě vyšší level. Potřebujeme mít za sebou vítěznou sérii zápasů.“

SESTŘIH: Plzeň - Teplice 7:0. Guľa odpověděl na ultimátum demolicí, Čermák má hattrick Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Potěšili vás výkonem ofenzivní hráči? Aleš Čermák vstřelil hattrick, výborně se předvedl Jean-David Beauguel, obě křídla působila velmi sympaticky.

„Víme, jak na tom byl Kayamba. Od zápasu s Alkmaarem ho každou chvíli něco trefilo, pak je složité, aby se dostal zpátky do top formy. Podstatné je, že máme dva kvalitní útočníky. Nejdříve nás táhl Kobra, nyní zase Bogy. Za něj jsem velmi rád, protože také neprožíval vůbec jednoduché období. A Čermák? Je pokaždé v zápase, v pozicích ve vápně, lehkost přichází se sebevědomím. Vím, jak tihle kluci umí zahrát, že umí střílet góly. Někdo nás chtěl vidět na kolenou, ovšem já jsem rád za reakce lidí, kteří mně posílali podporu. Vítězství si cením hlavně kvůli klukům.“

Teprve podruhé v sezoně jste neinkasovali. Zlepšili jste se v obranné činnosti?

„Určitě jsme byli stabilnější, nicméně i tak se soupeř dostal do dvou šancí, nastřelil tyč. Každopádně je podstatné čisté konto udržet. Velmi si toho vážím, jelikož umíme srovnat pocity, které máme dnes a které jsme měli před pár dny.“

Navzdory porážce v Jablonci jste postavil stejnou základní sestavu. Co vás k tomu vedlo?

„Je to proces. Naše vidění fotbalu. Systematická práce. Podívali jsme se na výkon v prvním poločase v Jablonci, který byl velmi dobrý, a rozhodli se jim zase dát důvěru. Vycházeli jsme z výkonnosti. Jsem rád, že jsme kluky podrželi, byť je to citlivé směrem k ostatním. Dnes ale nešlo o jednotlivce, ale o klub. Ukázali jsme, že umíme být jednotní.“