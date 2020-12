VIDEO: Sparta – Pardubice 2:0. Rozhodl Juliš, hosté pálili tutovky

Už ve druhé minutě Sparta mohla jít do vedení, jenže osamocený Polidar ve vápně nepřekonal vyběhnutého brankáře Boháče. V 11. minutě se už domácí prosadili. Dočkal předal míč Plavšičovi, který si naběhl do vápna a prudkou přihrávkou našel před brankou zakončujícího Juliše. Sparťanský útočník devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Juliš, 80. O. Čelůstka Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Pavelka, O. Čelůstka, Hancko – Polidar (65. Vindheim), Sáček, Ladislav Krejčí ml., Dočkal (C) (84. Trávník), Ladislav Krejčí st. (64. Matěj Hanousek) – Juliš (84. Minčev), Plavšić (84. Moberg Karlsson). Hosté: Boháč – Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) (79. Petráň) – Cadu (64. Langedijk), Tischler, Solil (89. Lee), Ewerton (79. Pfeifer) – Huf (89. Sláma). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Vindheim, Hanousek, Trávník, Moberg Karlsson, Minčev Hosté: Letáček, Prosek, Pfeifer, Sláma, Langedijk, Lee, Petráň Karty Domácí: Pavelka, Ladislav Krejčí ml. (č) Hosté: Cadu, Tischler, Langedijk Rozhodčí Denev – Paták, Batík Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Pardubicím se za tři minuty povedlo díky Surzynovi srovnat, jenže kvůli Hufově ofsajdu gól neplatil. V 31. minutě si sparťanský obránce Hancko po rohovém kopu málem srazil míč do vlastní sítě.

Na začátku druhého poločasu Solil vypálil v šestnáctce z otočky nad. V 57. minutě nastřelil Plavšič tyč, na druhé straně Nita vychytal pardubického Čelůstku a vzápětí také Ewertona. Po dalším rohu hostů Toml zakončil z malého vápna nad.

Deset minut před koncem sparťan Čelůstka po rohovém kopu hlavou do Boháčova protipohybu přinesl svému týmu definitivní uklidnění.

V závěru sparťanský záložník Krejčí mladší ve vzdušném souboji zbytečně a surově udeřil loktem Solila do obličeje. Rozhodčí Denev mu původně udělil žlutou, po přezkoumání situace na videu však původní verdikt změnil a reprezentanta do 21 let vyloučil.

Sparta vyhrála doma v lize po dvou porážkách. Východočeši venku v ligové sezoně nezvítězili v pátém z šesti duelů.

Sparta - Pardubice: Krejčí zákeřným loktem sestřelil Solila, po zásahu VAR dostal ČK

Sparta - Pardubice: Solil neuhlídal Čelůstku, ten upevňuje vedení! 2:0

Sparta - Pardubice: Plavšič si zasekl na pravačku, ale pálil jen doprostřed

Sparta - Pardubice: Toml bezprostředně před Nitou nedorazil míč do sítě Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Pardubice: Solil nevyužil Surzynův náběh a ukvapeně zakončoval

Sparta - Pardubice: Krejčí málem dorazil míč po Hanckově teči do brány!

Sparta - Pardubice: Neuvěřitelný Nitův zákrok! Fantasticky zastavil Ewertona

Sparta - Pardubice: Obrovská šance! Tomáše Čelůstku vychytal v úniku Nita

Sparta - Pardubice: Plavšičova rána z první skončila na tyči! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Pardubice: Solil pálil z otočky parádně těsně nad Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Sparta - Pardubice: Krejčí hlavičkoval ve výborné pozici nad bránu

Sparta - Pardubice: Ewertonova šajtle zamířila vedle brány

Sparta - Pardubice: Surzynův pokus po rohu srazil Krejčí těsně vedle!

Sparta - Pardubice: Surzyn přesnou ranou propálil Nitu! Ale gól odvolán kvůli ofsajdu

Sparta - Pardubice: Juliš po krásné kombinaci zužitkoval Plavšičův centr, 1:0!