Mr. Hattrick má životní rok. Čermák zase spasil Plzeň, Guľa mu sedl

I v šestadvaceti letech pořád vypadá jako kluk s mokrým řidičákem, v hierarchii Viktorie se však Aleš Čermák potichounku vypracoval do nejvyššího patra. V úterý v nesmírně složité situaci pro celou Plzeň třemi góly umravnil Teplice, pomohl k důležitému vítězství 7:0 a zároveň podpořil pozici Adriana Guľy. „Doufám, že se teď rozjedeme,“ přál si. Mimochodem, není to poprvé, co Plzni pomohl v těžké chvíli brankovou explozí. V lize už zaevidoval tři třígólové večery. Prostě, Mr. Hattrick!