Úlet! Krejčí knockoutoval protihráče. Oslabuje mužstvo, zlobil se Kotal

Ladislavu Krejčímu mladšímu v žilách koluje horká krev. Na hřišti umí pořádně přiložit pod kotel, pro ostrý zákrok nejde daleko. To se o něm všeobecně moc dobře ví. Tentokrát však výrazně překročil hranici toho, co ještě patří na fotbalové trávníky. Za mimořádně brutální zákrok na Tomáše Solila si v utkání Sparty s Pardubicemi (2:0) vysloužil červenou kartu, navíc ho může čekat tvrdý disciplinární postih.

„Souhlasím, že ten faul byl opravdu nepříjemný. Láďa toho po zápase okamžitě litoval, ale přišlo to pozdě,“ zlobil se trenér Sparty Václav Kotal.

Běžela 85. minuta utkání Sparty s Pardubicemi. Domácí favorit vedl 2:0, duel se prakticky jen dohrával. Přesto ještě bylo na Letné hodně živo. Postaral se o to Ladislav Krejčí mladší, který ve vzdušném souboji na polovině hřiště trefil záložníka hostů Tomáše Solila vytrčeným loktem přímo do obličeje.

Šílený zákrok. Nesmyslný. A s ohledem na veškeré okolnosti úplně zbytečný. Sudí Alex Denev Krejčímu nejprve ukázal pouze žlutou kartu, ale hned první opakovaný záběr odhalil, že tohle své rozhodnutí bude muset vzít zpět.

SESTŘIH: Sparta - Pardubice 2:0. Nováček trápil favorita, udeřili Juliš a Čelůstka Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Tak se i stalo. Rozhodčí si po konzultaci s kolegou u videa doběhl incident proběhnout, během pár vteřin měl jasno. Červená a odchod pod sprchy.

„Takové zákroky do fotbalu nepatří, viděl jsem to přímo z profilu. Hned jsem byl přesvědčený, že to musí být červená karta, nebylo o čem,“ prohlásil obránce Pardubic Tomáš Čelůstka.

Jen Krejčí ví, proč takhle nepochopitelně uletěl. Po předchozím souboji Davida Pavelky s Michalem Petráněm skončil na zemi, mohla se v něm nahromadit frustrace. To ale v žádném případě nemůže být omluva.

„Nevím, jestli to byl úmysl. Takhle bych o tom nerad mluvil,“ pokrčil rameny Čelůstka.

Jisté je, že Krejčího čeká pauza. Jak dlouhá? O tom rozhodne disciplinární komise. A lze předpokládat, že v tomto konkrétním případě nebude mít důvod pro mhouření očí.

„Láďa si musí uvědomit, že těmito zákroky oslabuje mužstvo, to je největší problém,“ zdůraznil letenský kouč. A měl pravdu. Během necelého roku a půl v rudém dresu posbíral Krejčí v lize už třináct žlutých karet. Teď přidal i červenou. Vyloučen byl na podzim i v duelu Evropské ligy proti Lille.

Krejčí se nedlouho po zápase za svůj zkrat omluvil na Instagramu.