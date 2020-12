Kozel chválil excelentního Laštůvku. Pro nás je bod vítězství, uznal

Jaké bude vaše hodnocení?

„Remíza je pro nás vítězství, držel nás jen Honza Laštůvka. Soupeř hrál agresivně, jednoduše na vysoké hráče. Na nás to dolehlo i fyzicky, měli jsme pomalejší nohy, po celé utkání jsme tahali za kratší konec. Něco jak Boleslav v prvním poločase proti nám. V první půli tam ještě byly nějaké pasáže, ale hosté byli lepší. Chtěli jsme něco v poločase změnit, pak už jsme soupeře moc do šancí nedostali. Ale ani my ne. Olomouc měla hodně hráčů v těžišti hry, pomáhali jí dva vysocí útočníci. Oni hrají jinak než my, postupně byla kvalitnější svým způsobem hry. Získali jistotu, nepustili nás k našemu fotbalu. My nejsme moc soubojoví, spíš techničtí. Nepodali jsme úplně dobrý výkon, za bod jsem rád.“

Čím si vysvětlujete tolik olomouckých šancí v prvním poločase? Kde byla chyba?

„Musím se na to podívat, vidím rozdíl v pohybu a v rychlosti přepínání a navazování hráčů do šestnáctky. Soupeř z toho těžil.

Co říkáte na výkon Laštůvky?

„Excelentní.“

SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:1. Sigma popáté v řadě ztratila vedení a zase remizovala

Proč jste o poločase střídal Potočného se Svozilem?

„Svozil je zraněn, to bylo nucené střídání. S Potočným jsem nebyl spokojený, nepodal dobrý výkon. Chtěli jsme to oživit.“

Nedráždí vás někdy Potočný svým přístupem? Mnohdy vypadá dost nezaujatě.

„V úterý podal jeden z nejlepších výkonů tady, ale nejen na něm se dnes projevilo, že jsme v úterý hodně běhali a sprintovali. Někteří tentokrát nebyli stoprocentní.“

Jak to vypadá se zraněným Šašinkou a proč mu to momentálně moc nelepí?

„To nevím, proč mu to nelepí... Do šance, kvůli které jsme ho tam dali, se dostal. Je to jen o tom proměnění. O efektivitě. Zraněné je asi koleno, uvidíme zítra na magnetické rezonanci.“

Jak jste prožíval závěr, kdy Zajíc skóroval z ofsajdu?

„V první chvíli jsem se podíval na paní pomezní, nechala to hrát, takže jsem doufal, že to bude gól. Asi tři vteřiny jsme se radovali, ale vzápětí nám bylo potvrzeno, že o ofsajd se opravdu jednalo.“

Baník - Olomouc: Zajícův gól neplatil, ofsajd!

Lalkovič v Baníku končí, znamená to, že vás nepřesvědčil?

„Končí mu smlouva a nebyl tak výrazný jako Azevedo, který si podzimními výkony řekl o prodloužení. Rozešli jsme se.“