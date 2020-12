Fanoušci řeší Součka a Bayern: Kdyby odešel, byl by to špatný vtip

Zvěsti o tom, že tým posledního vítěze Ligy mistrů sleduje Součka, způsobily oprávněnou pozornost. Český záložník, který si připsal góly při nedávných zápasech proti Leedsu (2:1) a Manchesteru United (1:3) a má velký podíl na tom, že West Hamu patří po 13. kole velmi solidní osmé místo v Premier League, se stal žhavým fotbalovým zbožím.

Nelze se proto divit, že se kromě výkonů na hřišti rozebírá také každý Součkův výrok. V Londýně mělo odezvu jeho vyjádření o zájmu Bayernu pro pořad Dohráno na ČT sport.

„Hodně lidí se mě na to ptá, ale mám s manažerem Pavlem Paskou dohodu, že dokud nic není na stole, nechceme se o tom bavit. Takhle jsem to měl i ve Slavii. Přestupoval jsem tři roky, ale zůstal jsem v klidu. Teď jsem ve West Hamu a jsem taky v klidu, dává mi to sílu do zápasů, Hezky se to čte a poslouchá, dává mi to sílu, ale já zatím takové nabídky neřeším.“

Server Hammers News považuje za varující, že použil slovo „zatím“.

„Buďme upřímní, Souček není zdaleka přesvědčivý. ´Zatím´ je klíčové slovo. Nevyloučil tím možnost, že West Ham v budoucnu opustí. Je absolutně rozhodující Součka udržet. Kladiváři mu musí zaplatit cokoliv, aby zůstal v Londýně. Z 25letého fotbalisty je rozdílový hráč a ztratit ho tak krátce poté, co ho West Ham získal, by znamenalo špatný vtip,“ připomínají, že Souček přišel ze Slavie teprve na konci ledna a jeho hostování se v trvalý přestup změnil v létě.

Uklidnění pro fanoušky může přinést prognóza listu Daily Mail, který rozebírá strategie v přestupovém období u všech týmů v anglické lize. V kolonce „Kdo by mohl odejít“ je prázdno, deník naopak předvídá, že londýnský klub bude v lednu shánět útočníka a stopera.