Rada velel i z tribuny: Von tam jde jak panenka… Do šatny kouč nesměl

Válí a už dorazili těsně za druhou Spartu a za první Slavii. Jablonec z posledních šesti zápasů vyhrál pět, naposledy svalil Dynamo České Budějovice 2:1 a nebýt smolné plichty minule v Karviné 2:2, bylo by to ještě lepší. „Po tom kolotoči, kolik hráčů se tu v létě zase vyměnilo, to od nás možná nikdo nečekal. Všichni z toho máme upřímnou radost,“ těší Zdeňka Kluckého, asistenta Petra Rady, který zápas musel odsedět kvůli trestu na tribuně. Ale slyšet byl i tak...