Markovič: Brzký gól vás ovlivní. Kouč Jarolím? Pracuje dobře, nic nejde hned

Zápas se asi nebude hodnotit zrovna dobře, že?

„Nezačal pro nás tak, dostali jsme dva rychlé góly. Řekl bych, že jsme první polovinu hráli ve strachu, druhou půlku jsme si sice vytvořili víc šancí, ale nedokázali jsme je přeměnit v gól. Hráli jsme pod časovým stresem a na závěr jsme ještě dostali gól z penalty.“

Gól v šesté minutě zrovna nepomůže.

„Všechny ovlivní, když brzo inkasujete. Přemýšlíte nad tím a nehrajete jako kdyby bylo skóre pořád 0:0. Ale snažili jsme se zapomenout a hrát pořád stejně. Určitě jsme chtěli bojovat a dát gól.“

Není tříbrankový rozdíl s žádným vstřeleným gólem trochu krutý? Šancí jste málo neměli...

„Ne, asi to utkání odpovídá. Sice jsme si dali góly sami, když nepočítám tedy penaltu, ale i tak… Liberec vyhrál zaslouženě.“

Mladá Boleslav nezvítězila v Liberci od roku 2008. Zažil jste první bitvu na severu, hraje se tu špatně?

„Ne, jediné, co bych vytkl, jsou tribuny bez fanoušků. Chytalo se mi ale stejně, normálně jako každý zápas. Hřiště zároveň bylo v celkem dobrém stavu, vážně se není na co jiného obracet.“

Karel Jarolím přišel k týmu během programu s vloženými koly, je trenérská výměna v této době složitá?

„Určitě je to těžké jak na fyzičku, tak psychicky. Trenér s námi každopádně pracuje dobře, bylo jasné, že to nepůjde hned. Dlouhodobý plán by ale mohl fungovat.“