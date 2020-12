Kučera o výměně brankářů i reakci na debakl: Posily chceme před Vánoci

Co slíbil, to také Radim Kučera na Stínadlech splnil. Nedělní vítězství Teplic nad Brnem (1:0) rozhodlo o tom, že Severočeši přečkají svátky mimo pásmo sestupu. Pod novým koučem urvali „skláři“ sedm bodů z dvanácti a v úterý mohou přidat další ve Zlíně. „Ale vyhráno rozhodně nemáme, hráči musí být dál hladoví a chtít víc,“ varuje Kučera.

„Stále můžeme udělat deset bodů, což by bylo dobré. Do Zlína nepojedeme s poraženeckou náladou. Tehdy jsem to pronesl i vzhledem k našemu losu. Věděl jsem, že nás nečeká nic snadného. Kromě kolapsu v Plzni jsme to celkem zvládli. Je super, že přezimujeme mimo sestupové pásmo, ale úplně v klidu nejsme. Tohle je jen první zvládnutý stupínek, který nám zaručí trochu lepší rozpoložení před jarní částí. Pro psychiku je to důležité vítězství. Kluci se semkli a ukázali, že to jde. Rozhodně je na čem stavět.“

Jak se vám líbil výkon proti Zbrojovce?

„Je dobře, že jsme se oklepali z Plzně a zvládli důležitý zápas. První poločas se mi líbil víc: měli jsme šance ke vstřelení branky, soupeře do ničeho vážného nepouštěli. V tom druhém už se hra vyrovnala a z týmu byla cítit zodpovědnost. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí a vstřelili jsme kýžený gól. Na konci zápasu nás hodně podržel brankář Diviš, který chytil stoprocentní šanci.“

SESTŘIH: Teplice - Brno 1:0. Kučera rozhodl efektní patičkou

Jak jste s hráči pracoval po výprasku v Plzni?

„Klobouk dolů před týmem. Dostali sedmičku a dostal se z toho. Věděli jsme, že to z naší strany byla ostuda. V týdnu jsme měli pohovory, vyříkali si, co bylo špatně, a chtěli jsme, aby to kluci rychle hodili za hlavu. Snad jsme to výhrou nad Zbrojovkou trochu odčinili.“

Tomáš Kučera se začíná zabydlovat na pozici stopera. Souhlasíte, že tam kromě duelu v Plzni, podává slušné výkony?

„Tomáš vypadal dobře i v ostatních zápasech, ale jeho návyky ze zálohy jsou úplně jiné. Navíc spíš ofenzivnější záložník. Je to pro něho těžké. V Plzni jsme narazili na úplně jiný level. V tom zápase proměnila takřka všechny svoje šance. Stopeři se kolem Tomáše točí a on zůstává. Tentokrát to ale s Ljevou (Admir Ljevakovič) zvládli. Možná mi od nich chybí více komunikace.“

Proč jste nepodržel mladého brankáře Luďka Němečka a proti Brnu postavil zkušeného Jakuba Diviše?

„Tohle je hodně ošemetné, abyste se vždy trefil do toho pravého. Řešili jsme to prakticky celý týden. Vůbec to nebylo o tom, že by Němeček vyhořel v Plzni, to vůbec ne. Ale psalo se o kuriózním gólu s Olomoucí, do toho dostal sedm branek v Plzni a stále je to mladý kluk, jeho psychika pracuje a vnímá to. Určitě mu to vrtalo hlavou. Přitom v Plzni bych mu vyčetl asi jen Limberského gól. V týdnu jsme ale cítili pohodu ze strany Diviše a nakonec jsme se rozhodli až na poslední chvíli po pohovorech s brankáři. Kuba naskočil po dlouhé době a zvládnul to.“

Teplice - Brno: Jako Ronaldinho! Kučera chytrou patičkou překvapil Šustra, 1:0

Jak se tváříte na nezvykle krátkou zimní přípravu?

„Nedělá mi to problém, protože to znám z Německa, kde jsem přijel domů před svátky, bývala přibližně týdenní dovolená a kolem 16. ledna už se opět hrálo. Ani bych to nenazýval zimní přípravou, ale první týden se pojedou více silové věci a v tom druhém už najedeme na náš zápasový cyklus. Pro hráče je to něco jiného, ale myslím si, že jsou rádi. Odpadnou jim tradiční galeje.“

Tým vedete už skoro měsíc. Platí, že v zimě budete chtít posílit na pozici stopera a levého křídelního hráče?

„Přesně tak. Zatím máme podepsaného jen Rubena Droehnlea. S Tomášem Egertem jsme se v týdnu rozloučili. Jednání probíhají, máme rozjednané dva hráče. Věřím, že je to na správné cestě. Chtěli bychom to mít hotové do 23. prosince, abychom věděli, kdo se k nám v lednu připojí. A samozřejmě věříme, že se zapojí co nejvíce rekonvalescentů.“