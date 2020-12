Trpišovský: Sima? Nebylo to ono, ale body má. V Plzni rozhodne kvalita

Výhra ho těšila, výkon moc ne. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský viděl, jak si jeho armáda zkomplikovala derby proti Bohemians. Potěšila ho produktivita Abdallaha Simy, který k výhře 2:1 přispěl gólem a asistencí. „Pokud bude mít dva body za zápas a nebude jinak vidět, je to lepší, než kdyby hrál skvěle a bez bodů,“ podotkl Trpišovský. Pochválil i přihrávky do tutových příležitostí od Nicolae Stancia, popsal, co se v týdnu kolem týmu dělo a vzhlédl k poslednímu utkání kalendářního roku v Plzni.

Jak těžký zápas to byl proti Bohemians?

„Byl náročný, hodně bojovný, soubojový. Dobře jsme do něj vstoupili, ze druhé šance jsme dali gól, pak šel náš výkon dolů. Udělali jsme si to utkání těžší, když jsme neproměnili šance a také naše technické dovednosti byly špatné, ztráceli jsme míče a soupeře jsme posílali do brejků. Ve druhém poločase se to trochu zlepšilo a přidali jsme druhý gól, vzápětí ale Hronek snížil a pak už to bylo takové nervózní. Hodně nám pomohl příchod Ibry Traorého, který hru zklidnil. Zbytek zápasu postrádal fotbalovou kvalitu, nahoru jsme nehráli dobře a případné šance už jsme neproměnili.“

Rozhodl opět příspěvek Abdallaha Simy, který dal jeden gól a na druhý nahrál. Ale ve hře se mu tak nevedlo. Souhlasíte?

„Je to podobné jako minulé utkání, kdy dal dva góly, ale jeho výkon v poli nebyl tak dobrý. Proti Bohemce se to opakovalo, pokud ale bude mít dva body za zápas a nebude jinak vidět, je to lepší, než kdyby hrál skvěle a bez bodů. Potvrdil výborný výběr místa i zakončení, měl i dvě další příležitosti, zejména pohybově to ale tentokrát nebylo úplně ono.“

Na gól Simovi nahrál krásně Nicolae Stanciu. Může mu tahle asistence pomoct?

„Nico proti Bohemians vyslal kluky do třech gólových šancí, jsem s ním z tohoto pohledu spokojený. Pokud proměníme všechny jeho přihrávky, bude mít více bodů. Nyní jsme proměnili jednu ze tří. Finální pasy má každé utkání a myslím si, že do doby, co byl na hřišti, byl v zárodku všeho nebezpečného, co jsme měli. Měl i tři skvělé předfinální příhry, herně samozřejmě může hrát lépe, v některých herních činnostech to ještě není on. Je to s ním stejné jako u Simy.“

Trenér Bohemians Luděk Klusáček prohlásil, že to, co se dělo kolem testování u vašeho týmu během týdne, kdy jste nejprve byli v karanténě a pak vám byla zrušena, ovlivňuje regulérnost soutěže. Zaregistroval jste už jeho slova a jaký ten týden pro vás byl?

„Je to jejich názor, ten komentovat nechci. Každopádně to pro nás bylo složité. V pondělí jsme se dozvěděli, že devět lidí je pozitivních, rozpustili jsme tým a sešli se až v pátek. Až do čtvrtka jsme si všichni mysleli, že jsme nakažení, a pokud si někdo myslí, že to pro nás a naše rodiny bylo příjemné, tak nebylo. Spousta z nás rušilo svátky, báli jsme se, že jsme nakazili své blízké. Ve čtvrtek nám vzali krev a zjistilo se, že naštěstí pozitivní nejsme a ani jsme nebyli. Nebylo to nic příjemného, nikomu bych to nepřál zažít.“

Ve středu hrajete proti Plzni, která není v dobrém rozpoložení. Ovlivní to podle vás nějak utkání?

„Možná to ovlivní náladu před zápasem, ale pak záleží jen na vás, na tom, jak jste na zápas nachystaní. V inkriminovaných momentech je jedno, co se dělo před tím, záleží na momentálním rozpoložení. Plzeň je doma silná, neprohrává. Bude mít obrovskou motivaci ukázat, že má kvalitu a že můžou snížit náskok. Rozhodne kvalita, ne to, co bylo dva tři před tím.“

SESTŘIH: Slavia - Bohemians 2:1. Sima rozhodl derby gólem a asistencí Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slavia - Bohemians: Sima nádhernou ranou z první otevírá skóre, 1:0!

Naštvaný Klusáček: Situace kolem karantény Slavie narušila regulérnost ligy