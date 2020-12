Další díl rivality. Bude to válka, zní ze Sparty před řeží s Libercem

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Derby Sparty se Slavií, souboje pražských „S“ s Baníkem. To jsou dlouhodobě duely, které protkávají největší rivalita a nevraživost, kolikrát až nenávist. V posledních letech se k tomu přidal i střet Letenských s Libercem. Vzájemnou animozitu ještě prohloubilo letní finále domácího poháru. V úterý se oba soupeři potkají v rámci FORTUNA:LIGY, jejich očekávaný mač bude jedním z vrcholů posledního kola kalendářního roku. „Bude to válka,“ prorokuje záložník Pražanů Michal Sáček.

Dávno pryč jsou doby, kdy mezi Spartou a Libercem probíhala čilá spolupráce. Hráči proudili na trase Letná - U Nisy formou hostování, oba tradiční kluby byly v poměrné těsné symbióze.

To už nyní neplatí. Vztah Letenských a Severočechů se postupem času měnil. Začalo to už v době, kdy rudé vedl kouč Zdeněk Ščasný. A pokračovalo bez ohledu na to, kdo zrovna stál na jedné či druhé lavičce.

„Vždycky je to válka, teď to bude stejné. Hodně o soubojích. My je musíme zvládnout, pak věřím, že můžeme uspět,“ prohlásil pro klubový web Sparty Michal Sáček.

Nemusíme chodit ani příliš do historie, abychom našli hned několik opravdu vypjatých vzájemných bitev. V srpnu 2017 remizovala Sparta v Liberci 1:1, mužstva tehdy vedli Andrea Stramaccioni a Jindřich Trpišovský. Extrémně vyhecovaná řež přinesla tři červené karty (Ondřej Kúdela, Milan Kerbr, Eldar Čivič), ale i ostrou dohrávku, kdy domácí nařkli Tala Ben Chaima z nesportovního chování.

„Ben Chaim tady všechny fakuje, nadává nám, říká, že si naše hráče koupí jako trpaslíky na zahradu - a my hrajeme v devíti,“ zlobil se tehdy kouč Trpišovský.

Ten se následně přesunul do Slavie, což mimo jiné znamenalo počátky úzké spolupráce sešívaných právě se Slovanem. Nevraživost mezi Spartou a modrobílými mezitím rostla...

V minulé sezoně Liberec doma seknul favorita 3:1 a znovu se to neobešlo bez slovních přestřelek. Tentokrát se řešila sporná penalta, kterou sudí Pavel Julínek nařídil po souboji Tomáše Malínského s Matějem Hanouskem. Ten se proti svému prohřešku okamžitě po utkání ohradil. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Tak to mají asi na Spartě jiná pravidla. Když je hráč podražený, nevím... Šikovně jsem si před něj dal nohu, video to vidělo a potvrdilo,“ proklamoval tehdy Malínský.

Liberec - Sparta: Malinský spadl ve vápně a dostal penaltu, kontakt ale vyvolal sám

Poslední díl vzájemné rivality pak napsalo letní finále domácího poháru, ve kterém sudí Pavel Královec hrubě chyboval, když nevyloučil Martina Frýdka po šlápnutí právě na Malínského. Slovan se tehdy přesto dostal do vedení, Sparta ale dokázala vypjatý duel otočit, zlá krev mezi oběma tábory logicky ještě zhoustla.

Nyní se oba sokové potkají znovu. V úterý večer vzájemným mačem uzavřou kalendářní rok 2020. A opět se očekává pořádná bitka. Už proto, že současný kádr Liberce je protkaný hráči Slavie, kteří na severu Čech hostují.

„Skoro celá základní sestava jsou slávisti. Hrají proti největšímu rivalovi, z jejich strany to asi bude vyhecovanější. Pokud ale zahrajeme tak, jak jsme schopní, mělo by to dobře dopadnout,“ věří Hanousek.

Trenér Slovanu Pavel Hoftych může do boje skutečně vyslat celé komando chlapíků, kteří budou mít na Spartu extrémní žízeň. Jakub Jugas, Daniel Kosek, Mohamed Tijani, Michal Beran, Jakub Hromada, Jan Matoušek, Júsuf Hilál. Ti všichni patří Slavii.

„Budeme na sto procent připravení a uděláme vše pro to, abychom si odvezli nějaké body. Nejlépe tři. Přál bych si to pro Liberec a samozřejmě i pro Slavii,“ zdůraznil záložník Hromada.

Složitou práci bude mít i hlavní sudí Emanuel Marek, obě jedenáctky si totiž na place nedarují absolutně nic. O řadu tvrdých zákroků a následných kontroverzí rozhodně nebývá nouze.

„Přijede velmi dobrý tým, který to řeže. Bude bojovat, běhat. Odehrál dobré zápasy v Evropské lize, budou si věřit. Bude na nás, jak se s tím vyrovnáme,“ prohodil sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Začíná se v 17 hodin. A rozhodně se bude na co dívat.

Pravděpodobné sestavy Sparta: Nita - Pavelka, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Sáček, Dočkal, Souček, Krejčí I - Karlsson, Juliš. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Mara, Hromada - Pešek, Sadílek, Mosquera - Júsuf.