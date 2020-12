Obměna v Liberci: Rakušan neuspěl, Hoftych má vytipované slávisty

David Cancola s týmem odcestoval do Litvy, poprvé zasáhl do soutěžního zápasu U Nisy až v Karviné • Jaroslav Appeltauer (Oficiální web FC Slovan Liberec)

David Cancola s týmem odcestoval do Litvy, poprvé zasáhl do soutěžního zápasu U Nisy až v Karviné • Jaroslav Appeltauer (Oficiální web FC Slovan Liberec)

David Cancola s týmem odcestoval do Litvy, poprvé zasáhl do soutěžního zápasu U Nisy až v Karviné • Jaroslav Appeltauer (Oficiální web FC Slovan Liberec)

Čekají se změny. Stejně jako každý rok v období, kdy musí údržbáři protahovat příjezdovou cestu ke stadionu U Nisy několikrát denně, prochází liberecký kádr obměnou. Přijdou nováčci, etablované tváře zamíří za lepším. Žádné velké emoce. Už nyní je jisté, že některá jména o ligové jaro v zimní přípravě na severu Čech nezabojují.

Jako první se loučí rakouský záložník David Cancola, kterého bral Slovan během léta coby volného hráče. Zatímco minulý rok pravidelně válel 24letý středopolař v rakouské Bundeslize za TSV Hartberg, pod Ještědem si pozici v týmu nevybojoval. Řada se na něj pořádně nedostala ani při četné rotaci sestavy kvůli dvojboji na evropské a tuzemské scéně.

DAVID CANCOLA Narozen: 23. října 1996 (24 let)

Pozice: střední záložník

Hráčská kariéra: Vienna Youth (do 2011), Austria Vídeň (2012–2016, mládež), Austria II. (2016–2017), Wiener Neustadt (2017–2018, host.), Austria II. (2018–2019), Hartberg (2018– 2020), Liberec (2020), ? (2021) 81 - Tolik minut David Cancola odehrál ve FORTUNA:LIZE.

90 - Tolik minut David Cancola odehrál v Evropské lize

„Chybí mu momentální praxe, jde ale o zajímavého fotbalistu. Má cit pro to, kde se zrovna nachází balon, dobré navázání hráče i rychlé rozdělování míče do stran po zisku,“ popisoval Pavel Hoftych na konci září s jasným dovětkem. „Potřebuje čas a ten bohužel nemáme."

Slova se naplnila. Slovan tou dobou hájil zájmy v předkolech Evropské ligy, prostor se nenašel pro zkoušení nových variant ani po postupu do základní skupiny. Cancola nakonec naskočil jen do tří soutěžních zápasů, které shodou okolností nedopadly pro severočeskou partu dobře.

Přimotal se k výbuchu v Dolíčku proti Pardubicím (0:3), střídal během domácí remizové bitvy s Karvinou, kdy soupeř během jeho dvacetiminutového pobytu na hřišti vyrovnal. Plnou porci minut zapsal jen u debaklu s Hoffenheimem (0:5), kde musel navíc kvůli nedostatku hráčů běhat po lajně místo své tradiční pozice. Kvůli nákaze koronavirem navíc nemohl naskočit ani do ligového zápasu v Teplicích, kde Slovan s improvizovanou sestavou vyválčil cennou výhru 2:1.

Ve zmiňovaných útržcích, které znamenaly celkem 171 minut v libereckém dresu, bylo vidět, že Cancolovi nesedl liberecký styl. Záložník vychovaný Austrií Vídeň, který byl také širším členem rakouské jednadvacítky, se jevil spíš jako typ zvyklý na obehrávání a vytváření postupného tlaku. Na rychlou brejkovou hru Slovanu se rychle adaptovat nedokázal.

„Měli jsme s Davidem dohodu na podzim, že se bude etablovat. Kvůli covidu a věcem okolo byla situace složitější," přiznal Hoftych. Klub dal záložníkovi svolení k hledání angažmá. „Jde o šikovného fotbalistu, ale nebyl prostor ho do sestavy zařazovat. Dohodli jsme se, že se rozejdeme," vysvětloval liberecký kouč dál.

Rakouský záložník také doplatil na přetlak ve středových řadách, kde se točily jasné stálice: Kamso Mara, Michal Sadílek, Michal Beran a Jakub Hromada. Poslední dva zmiňovaní se přesunou do Edenu (stejně jako Júsuf) a jejich návrat zpátky pod Ještěd není pravděpodobný. Naopak podle dosavadních informací by měl v klubu zůstat Michal Sadílek, jemuž by mohl během pauzy ukončit roční hostování nizozemský PSV Eindhoven.

Severočeši se netají svými cíli pro přestupové období. Zaměřovat se budou na přestupy, ale nebrání se však ani další výpomoci od Slavie. „Máme v plánu udělat tři posily a chceme, aby to byli hráči Slovanu. Nepůjde o masivní příchody jako v létě, ale nevylučuji, že k nějaké komunikaci se Slavií nedojde," komentoval Hoftych po utkání se Spartou (1:1).

S Jindřichem Trpišovským je 53letý kouč v pravidelném kontaktu. „Netajíme, že by nás jedno dvě jména zajímala. Nebudu konkrétní, ale seděli by do našeho stylu," pokračoval Hoftych. Jednat by se mohlo třeba o Jakuba Jugase (na přestup) a Tomáše Malínského. Zájem je ale i o hráče Slovanu, mezi nejžádanější zboží aktuálně patří gólman Filip Nguyen, slovenský reprezentant Martin Koscelník, zadák Taras Kačaraba a Kamso Mara.

U Kačaraby se chvíli zastavme. Ukrajinský stoper totiž možná popíše další stranu dlouhého výčtu obchodů mezi severem a hlavním městem. Slávistický realizační štáb o něj má údajně zájem na hostování, oba celky podle mnohých řeší výši opce. 25letý obránce předvedl na podzim jisté výkony, dva góly dal v lize a jeden přidal i do sítě Gentu. Pokud by majitel Slovanu Ludvík Karl na nabídku kývnul, mohla by mu přijít hráčská kompenzace.

Aspoň jednu jistotu liberečtí fanoušci před vachrlatou zimou mohou mít, Hoftych se nikam nechystá, i když se spekulovalo o zájmu Plzně. „S Ádou Šádkem se známe, dělali jsme spolu hostování Marka Bakoše v Trnavě, ale žádný plzeňský zájem jsem neregistroval," prozradil Hoftych. „V Liberci mi každopádně nic nechybí. Mám tu skvělý realizák, dobré vedení a výborné hráče. Práce mě naplňuje. Tým dáme znovu dohromady a těším se na 3. ledna, až se znovu s kluky sejdeme."