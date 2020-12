Podzim Karviné: šikovní cizinci, restart „odpadlíků“, ale doma to nešlo

Světe, div se: Karviná po letech nehraje o záchranu, ale díky dvaceti podzimním bodům (mimochodem stejný zisk má i Plzeň) se drží v klidném středu. Navíc nebýt zpackaných posledních domácích zápasů, mohli být Slezané, kteří se skvěle vypořádali s odchodem Adriela Ba Louy a Ondřeje Lingra, ještě úplně někde jinde. Co půlsezona MFK ukázala? Portál iSport.cz to rozebírá.

Základem úspěchu je mít kvalitu v bráně, což Slezané díky ideálně namixované dvojici mají. Zatímco některé celky protáčely kvůli nestabilním výkonům muže mezi třemi tyčemi, jak Petr Bolek (36), tak Vladimír Neuman (20) jsou spolehliví gólmani, o které se mančaft může opřít. Navíc dobře funguje spojení zkušený veterán + mladý odchovanec, z čehož Karviná může těžit i v následujících sezonách. Když si jeden z nich potřebuje (zejména psychicky) odpočinout – tak jako v polovině podzimu Neuman, realizační tým nemusí mít vůbec strach, že to ten druhý nezvládne.

Většina cizinců má nadstandardní přínos

Přestože se na soupisce MFK stále najdou zahraniční tváře, od kterých by nejen fanoušci určitě čekali větší přínos, Slezanům se v létě vyplatila sázka na česko-slovenskou kostru. Až na ni se nabalují cizinci, ne naopak, jako tomu bylo dřív. A klape to. Brazilský obránce Eduardo Santos působí jako tvrdá zeď na zemi i ve vzduchu, šikovný nizozemský bek Gigli Ndefe si říká o přestup do většího klubu, Albánec Kristi Qose úřaduje ve středu pole a střílí nádherné góly. Platní jsou i Soufiane Dramé či Jean Mangabeira. Kádr je po letech konečně dobře složený.