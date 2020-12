iSport podcast: Kdo na podzim zklamal a překvapil? Má Jarošík na TOP kluby?

Co chybí Plzni, která zažila nejhorší podzim od roku 2006? A je trenérem úvodní části sezony Jindřich Trpišovský, nebo Petr Rada, jenž ve skromných podmínkách dostal Jablonec na druhé místo tabulky? Dále jsme se podívali na to, kteří hráči z ligových klubů by mohli být případným posílením pro týmy z elitní trojky, a co změnil v Teplicích nový kouč Severočechů Radim Kučera. Zajímalo nás rovněž, kam až to může dotáhnout trenérský objev Jiří Jarošík, který nově převzal NK Celje.

Čtyřiatřicetiletý Jarošík dotáhl Ústí nad Labem plné neznámých mladíků ve Fortuna národní lize na slušivé třetí místo. Před několika dny ho navíc angažoval úřadující mistr slovinské ligy. Bývalý hráč Chelsea, Celticu či CSKA Moskva tak bude patřit k nemnoha českým koučům, kteří působí v zahraničí. Jeho jazyková vybavenost ho navíc předurčuje k tomu, aby se za hranicemi prosadil.

„Třeba právě on bude trenérem, který bude více v zahraničí než doma. Pavel Vrba hovoří rusky, proto inklinoval k angažmá na Východě. Jindřich Trpišovský je opatrný směrem k zahraničním nabídkám. Nejdřív si chce být sebejistý v cizím jazyce. Můžete využívat tlumočníka, ale není to takové, jako když k hráčům mluvíte napřímo,“ poznamenal Jonáš Bartoš.

„Ohledně trenérského stylu Jarošík vzhlíží ke Španělsku, kde strávil závěr své hráčské kariéry. Do španělského fotbalu se zamiloval. Už rozcvičky vede s míčem, chce předvádět aktivní hru a má rád technické hráče. Řada lidí tvrdí, že by jednou mohl trénovat i Spartu,“ dodal Jakub Dvořák.

0:55 Překvapení a zklamání sezony

3:37 Na jakých postech by Plzeň potřebovala posílit?

11:15 Kdo je trenérem podzimu ve Fortuna lize?

13:25 Kteří hráči by měli na posun do klubů TOP 3

17:58 Co přinesl trenér Radim Kučera do Teplic?

22:42 Co ještě chybí Spartě k dokonalosti?

31:58 Trenérský objev Jiří Jarošík

