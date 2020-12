Živo kolem Karlssona! Zájem je nejen ve Švédsku, co konkrétní nabídka?

Už je to takový kolorit. Jakmile se otevře některé z přestupových oken, začnou se rojit zprávy o možném odchodu Davida Moberga Karlssona ze Sparty. Letos v zimě to není jiné.

Švédský server expressen.se přišel už v polovině prosince s informací, že rychlostně vybaveného křídelníka touží získat tamní Göteborg. Podle zdrojů portálu iSport.cz je však pětadvacetiletý rodák z Mariestadu v hledáčku klubů nejen ze severské země.

„Sparta o Karlssona eviduje zájem z více stran. V tuhle chvíli ale žádná konkrétní nabídka na stole neleží,“ prozradil zdroj obeznámený s děním v klubu.

A i kdyby se v následujících dnech či týdnech objevila, automaticky by to neznamenalo Švédův odchod. Pražané totiž nejsou v situaci, kdy by museli Karlssona nutně prodávat. Kontrakt s ním mají až do června 2022.

Případný zájemce by si navíc musel připravit pořádný pakl bankovek. Sparta před dvěma lety za bývalého hráče Sunderlandu zaplatila zhruba 32 milionů korun, nyní by požadovala rozhodně víc. A to o dost. Specializovaný server Transfermarkt ostatně Karlssona ocenil na téměř 46 milionů korun.

Na druhé straně je velmi pravděpodobné, že v případě opravdu zajímavé nabídky by sportovní ředitel Tomáš Rosický hráči v kariérním posunu nebránil. Třeba kdyby se přihlásil takový Celtic, jenž podle zákulisních zpráv Karlssona bedlivě sleduje. Není divu, ve vzájemných dvojzápasech v rámci základní skupiny Evropské Seveřan řádil. Doma i venku si připsal po asistenci a patřil k nejlepším hráčům na place.

Karlssonova budoucnost tak zůstává v tuhle chvíli otevřená. Jisté je, že se spoluhráči už tuhle sobotu zahájí přípravu na druhou polovinu sezony. Odehraje ji ovšem v rudých barvách?

