Slavia posílá Karafiáta zpět do Liberce, Hellebrand odlétá s Opavou

Fotbalová Slavia finalizuje hostování Patrika Hellebranda v Opavě, s níž v neděli odletí na soustředění do Portugalska. Liberci pak vypomůže na jaře Ondřej Karafiát, který pod Ještědem před příchodem do Edenu čtyři roky působil.

Karafiát v červenci zamířil do Slavie jako jeden z mnoha libereckých hráčů. Do sestavy úřadujícího mistra se však natrvalo neprosadil i proto, že se nějakou dobu potýkal se zraněním. Za červenobílé zasáhl jen do sedmi soutěžních duelů a z toho pouze dvakrát v zahajovací jedenáctce.

Úřadující mistr také řeší otázku brankářů - z hostování v Mladé Boleslavi se vrací Jakub Markovič, protože Středočeši si stahují Jana Stejskala. Markovič by nicméně měl zamířit do Pardubic, odkud si Slavia vyhlédla Marka Boháče.

