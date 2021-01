Zavadil ulovil i Smolu! Opava si na soustředění zahraje se Slavií

Posílení opavského kádru je vskutku masivní. Klub má v zimě podle důvěryhodných informací k dispozici tři miliony korun na nové borce. Ti přicházejí ve velkém, všichni na hostování do konce sezony. Někteří s opcí na přestup. „Chtěli jsme hráče pro okamžité posílení, děláme vše pro záchranu,“ uvedl pro isport.cz sportovní manažer Pavel Zavadil. Posledními úlovky jsou Smola, Hellebrand a Čvančara.

Už předtím se dojednaly příchody záložníků Kulhánka (Sparta, na podzim host. v Ml. Boleslavi), Nešického (Liberec), Kanii (Blansko), brankáře Digani (Dubnica) a obránce Březiny (Žižkov). Navíc už jsou fit Schaffartzik s Pikulem. Pouze stoper Josef Hnaníček bude ještě minimálně dva měsíce mimo hru.

Krachlo naopak jednání s Olomoucí o uvolnění stopera Jana Štěrby. „Možná ještě přijde jeden hráč,“ informoval Zavadil, jenž se po ukončení aktivní kariéry vrhl na manažerskou dráhu. Práce má až nad hlavu.

Velkou radost má zejména z návratu Smoly, který loni odešel do Rumunska z Baníku. „Je to střelec, perfektní kluk do kabiny. Hrál jsem s ním, znám ho velice dobře. V kolektivu byl oblíbený. Měl by se stát jedním z lídrů, je vítězný typ,“ poznamenal. Jeho příchod bude papírově dotažen během soustředění. „Na podmínkách jsme domluveni,“ sdělil Zavadil.

V jeho rámci se Opava střetne v sobotu se Slavií, řeší se ještě jedno utkání. „Dostali jsme tuhle nabídku a během dvou dnů jsme museli vše hekticky překopat. Dali jsme do toho všichni všechno,“ řekl před odletem do Fara.