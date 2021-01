Opava čeká na testy Slavie. Trénuje v Praze, variantou je i Polsko

Osm nových posil, objednaný pobyt v Portugalsku, vidina kvalitní přípravy na přírodních terénech. A po pěti hodinách jízdy busem přímo v Praze, kousek od letiště, zpráva: Nikam neletíte! Výprava Opavy zůstala kvůli pozitivním testům spolucestujících ze Slavie trčet v metropoli na hotelu, trénuje na Zličíně. A čeká. Pokud „sešívaní“ projdou úspěšně novými testy, pofičí se v úterý večer. „Později už to pro nás nemá smysl,“ podotýká sportovní manažer SFC Pavel Zavadil.

Jako ze zlého snu. Už v úterý měli borci Opavy trénovat v Algarve, užívat si příjemného klimatu a chystat se na sobotní konfrontaci se Slavií. Místo toho jezdí trénovat na Zličín a modlí se, ať to s odletem do Portugalska klapne. Vše visí na situaci v táboře mistra, s nímž měli Slezané sdílet jedno letadlo. Naděje ještě neumřela. Nejpozději v úterý dopoledne bude jasno.

Možná si měl Pavel Zavadil ještě nechat kopačky na nohou a oslavit třiačtyřicáté narozeniny v dubnu na hřišti. V nové manažerské roli se toho na něj hned navalilo tolik, že neví, kde mu hlava stojí. Když už se těšil, jak se mu s trenérem Radoslavem Kováčem povedlo zesílit kádr o osm zajímavých jmen, přišla jobovka ohledně zrušení nedělního odletu na jih Evropy. Slezané už byli v tu dobu v Praze, letiště Václava Havla na dohled. „Bylo to nepříjemné,“ přiznal Zavadil. Co teď? „Jet zase pět hodin zpátky byl nesmysl. Museli jsme rychle něco vymyslet,“ podotkl. „Naštěstí na to máme šikovné lidi,“ pousmál se.

Autobus to stočil směrem k hotelu, kde má tým zajištěno ubytování na dvě noci. Povedlo se domluvit regeneraci i tréninkovou plochu na Zličíně, v pondělí se na něm Opava připravovala hned dvakrát. Na stejné hřiště vyjede ještě v úterý dopoledne. Pak se uvidí. „Čekáme na Slavii, jak dopadnou její testy na protilátky,“ informoval manažer SFC.

Jsou dvě varianty. Tou přijatelnější je odložená večerní cesta do Portugalska a soustředění do příštího úterý či středy. Méně příjemnou odpolední návrat busem do Slezska a oprášení původního plánu zimní přípravy. Tedy se sobotním duelem v Polsku proti tamnímu prvoligovému Podbeskidzie Bielsko-Biala. „Hráči nejsou naštvaní. Vysvětlili jsme jim, jak to je. Ví, že musí udělat maximum, aby se nachystali na jaro. Tréninky na Zličíně jsou plnohodnotné,“ ujistil Zavadil.

nejbližší zápasy Zlín doma Sparta doma Olomouc venku Bohemians venku

Opavu čeká první mistrák příští sobotu proti Zlínu. Proto se Slezané potřebují ze zahraničí vrátit nejpozději ve středu. Později už by byl předzápasový režim významně narušen. „Slavia to má z letiště domů třeba hodinu, my pět až šest,“ připomněl bývalý záložník.

V Praze je SFC bez několika hráčů. Stoper Josef Hnaníček bude po dlouhodobém zranění fit nejdřív v březnu, mimo jsou i brankář Kryštof Lasák, útočník René Dedič a nemocný obránce Joss Didiba. Z hostování se vrátil do Olomouce středopolař Jiří Texl. Příchody nových borců už jsou dotaženy anebo chybí jen formality. Kádr posledního celku FORTUNA:LIGY je najednou široký a nechybí v něm kvalita. „Někdo bude muset odejít,“ připustil Zavadil.

Hlavně v ofenzivě získalo mužstvo, které má z podzimu dva odložené duely, na síle. Dosud neproduktivní útok (10 branek za 12 utkání) mají zvednout Tomášové Smola se Čvančarou. „Určitě můžou hrát spolu,“ ujistil manažer, jenž oběma hodně věří. Třicátník Smola je prověřený, o jedenáct let mladší Čvančara zase nabízí talent a perspektivu. „Má fantastickou figuru. Za Vyšehrad, který hrál na spodku tabulky, dal třináct gólů. Je to střelec, to potřebujeme. Vidíme ho velmi vysoko. Naši útočníci neměli čísla, teď bude konkurence daleko větší,“ lebedil si. Navíc se uzdravil i univerzál Jan Schaffartzik.

Opava bude na jaře nepochybně silnější.

Slovák do brány?

Zvýšení konkurence se týká i brankářského postu. Na oporu Viléma Fendricha hodlá zatlačit Tomáš Digaňa (23), jenž přišel z Dubnice. Ve druhé slovenské lize nasbíral na 70 startů. „Měli jsme ho tady už čtrnáct dní v prosinci. Vidíme v něm velkou perspektivu. Popere se o místo jedničky,“ mínil manažer Pavel Zavadil. „Je to pro mě obrovský posun v kariéře,“ uvedl po svém prvním přestupu Digaňa. Na soupisce jsou ještě Šrom, Lasák a Kubný.