Kozlův rok v Baníku: oživení Azeveda, méně mladých. Hodnotí ho i fanoušci

V neděli to byl přesně rok, co se stal Luboš Kozel (49) koučem Baníku, kde vystřídal Bohumila Páníka. Ostravský klub o něj hodně stál, za téměř milion korun ho vykoupil z FAČR a nabídl dlouhodobou lukrativní smlouvu. Jak svých úvodních dvanáct měsíců ve funkci zvládl? Průměrně: jaro bylo špatné, konec podzimu už mnohem lepší. Právě poslední měsíce dávají fanouškům naději, že práce trenéra preferujícího kombinační fotbal se už naplno začne projevovat. A že to ve Slezsku konečně pořádně rozbalí. I s odchovanci v sestavě, což bylo cílem klubu i Kozla.

Co řekl...

o lepší bilanci venku než doma

„Pravdou je, že nám určitě schází fanoušci, ale scházeli by nám i venku. Teď byl však sled utkání takový, že jsme spíš venku hráli s týmy, se kterými by mělo být v našich silách je přehrávat. Doufám, že když teď přijdou zápasy s těmi silnějšími, tak ukážeme, že už třeba od nich nejsme tak daleko, jako to ukázaly jarní zápasy. A věřím, že dva plusové lednové zápasy nás můžou dostat ještě trošku výš.“

o přínosu starších hráčů

„Jestli mě zachránili? Nevím, jestli mě furt někdo zachraňuje... Dělám svou práci. Samozřejmě jsem měl nějaké zadání, když jsem přicházel. Člověk pak mužstvo poznává a tihle hráči prokázali, že svou výkonností patří do základní sestavy. Podávají výborné výkony, byl bych asi blázen, kdybych je nestavěl. Mají plno zkušeností, navíc vítěznou mentalitu.“

o své pozici

„Tlak pociťuji vždycky, když si přečtu nějaký článek pana Kvasnici. Jinak ne. V klubu pořád pracujeme na tom, co jsme si řekli na začátku. Pracuje se mi tady velmi dobře, snažíme se to posouvat a zlepšovat náš výkon. Soustředíme se na to, co nás může ovlivnit.“

o jarní vizi

„Budování kádru a boj o poháry by měly jít ruku v ruce. Mužstvo se částečně mění. Během podzimu jsme přivedli dva hráče (v létě přibyly čtyři posily: Tetour, Mena, Zajíc a Juroška), z nichž se jeden zapracoval stoprocentně. Pepe Mena vypadl zdravotně. Máme i své odchovance, kteří budou dostávat prostor. Ale musí si o něj říct svými výkony..“