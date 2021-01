Expert: Plzeň je jen do pohodlných utkání, Kalvach nemůže být sám

Udělala Plzeň dobře, že podržela trenéra Guľu?

„Objektivně to (jeho odvolání) bylo na hraně. Pro Plzeň znamená podzimní část velký neúspěch, jak vypadnutí z pohárů, tak působení v lize. Většinou tohle trenér neustojí. Ale v daných podmínkách je to v pořádku. Trenér Guľa v Plzni něco začal, může se opřít o kvalitní realizační tým a své metody, které oslovily hráče i klub. Není to jen o tom, aby to okamžitě zafungovalo, může to začít šlapat už teď od zimy a Plzeň se rozjede, což si zrovna já myslím.“

Zvládne to se stávajícím kádrem?

„Mám pocit, že ten není úplně v pořádku. Chybí tam určitá dravost, konkurence, touha podpořit se v těžkých zápasech a v momentech, kdy se nedaří. To jim skutečně chybělo.“

Má Viktoria kam sáhnout?

„Plzeňský kádr je kvalitní, jsou tam i velmi dobří mladí hráči. Ale mužstvo je složené do pohodlných utkání, je víc technické, než rvavé. To jej sráželo zvlášť ve chvílích, kdy se prohrávalo nebo se úplně herně nedařilo. Tam měla přijít odolnost, rvavost, zjednodušení hry, jenže plzeňští hráči to neudělali. Hráli pořád svoje, když narazili na soupeře, který se na ně připravil, tahali za kratší konec. Chyběla jim větší konkurence hlavně uprostřed pole. Obrana byla dobře sestavená, krajní hráči taky, Limberský s Havlem patřili určitě k oporám.“

Takže byl problém uprostřed zálohy?

„Kalvach tam byl z pozice defenzivního záložníka na všechno sám, v takovém klubu tohle není možné. Měl by tam být ještě jeden stejně kvalitní defenzivní záložník, aby hlavně v těžkých a pohárových zápasech mohl trenér dát na hřiště dva podobné hráče vedle sebe. Chyběla defenzivní šestka, o kterou se Plzeň mohla opřít. Musí hledat komplexního středového hráče, řeknu typ Traoré ze Slavie. Umí bránit i útočit a je silný na míči i v souboji. Potřebují též ještě jednoho hráče do strany, ideálně nějakého ohromně rychlého mladíka, který umí udělat průvan u soupeře po stranách.“

Plzeň se na jaře zvedne, ale...

Pomůže Plzni Pavel Šulc, kterého si klub na přípravu stáhl z hostování v Českých Budějovicích?

„Viděl jsem ho v hodně zápasech a líbil se mi. Z hlediska individuálního i jak byl platný pro tým. Může konkurovat Buchovi, Čermákovi, je to spíš ofenzivní záložník, který umí hledat díry v obraně soupeře. Ale on v záloze nevyřeší defenzivu.“

Povede se Plzni někoho takového přivést?

„Podle toho, co jsem četl, tak trenér chce podržet stávající kádr, tomu rozumím. On na něj vsadil a čeká, že mu to hráči vrátí a odmakají to na hřišti. To je hlavní věc, co jim chyběla – v určitých fázích hry větší odolnost a rvavost. K tomu konkurence na křídle a na defenzivním záložníkovi, jak jsem o tom mluvil. Trenér s tím nechce hýbat, má určité přesvědčení, hráči už mají na sebe vytvořené vazby, věří jim. Ale je to trošku risk, může to vypadat stejně na podzim, protože v záloze nebude taková konkurence.“

Chybí týmu kvalita na lavičce?

„Právě proto, že nebyla konkurence, to odnesl hlavně Kalvach. Podzim odehrál pod únavou, to bylo vidět. V takovou chvíli měl pomoct jiný defenzivní záložník. Potřebujete hráče, který má souboje, zavře prostor, pomůže stoperům, zajistí hru zezadu, takového tam nevidím.“

Co by se v Plzni stalo, pokud by Kalvacha prodala?

„Nevidím do finanční situace klubu, ale chybí jim peníze z pohárů i velkých přestupů, potřebovali by nějaký obchod udělat. Kalvacha mohou prodat, ale zároveň by měli udělat záložníka stejného typu, který bude hrát na jaře vedle něj, nebo ho prostřídá. Aby si ho postupně připravovali na další sezonu.“

Může trenér Guľa s týmem přes krátkou přípravu něco udělat?

„V základním kádru je hodně zkušených hráčů s velkou motivací. Brabec, Limberský, Řezník, oba střední útočníci a další zbytek usměrní. Ale přijdou zápasy, kdy budou tahat za kratší konec a v takové chvíli to potřebují odbránit. Tam nevidím žádný pokrok, přitom ofenzivu mají dobrou, s každým soupeřem si vypracují šance. Jenže defenziva téměř v každém zápase otevírala okna soupeři.“

Měl by zůstat v bráně Aleš Hruška?

„Nevidím bolest v kvalitě Hrušky, to stoprocentně ne. Ale byly zápasy, kde si potřeboval odpočinout, Staněk tam měl být dřív než v posledním zápase podzimu. Hruška si mohl dát pauzu a začít nanovo, takhle odchytal i zápasy s velkými chybami a pokračoval dál, to pro něj nebylo dobře. Vyzkoušeli si, že Staněk má kvalitu, chytal velmi dobře. Dá se očekávat, že v tomhle stylu pojedou i na jaře. Hruška začne a Staněk naskočí ve chvíli, kdy si jednička bude potřebovat odpočinout.“

Probere se Plzeň na jaře?

„Zvedne se. Ale nejsem si jistý, zda to bude stačit na pohárové příčky. Musí se oprostit od výpadků, jako když zahodila zápas v Jablonci (2:3) nebo totálně vybouchal na Slovácku (0:4). Takové zápasy nesmí absolvovat. Ale bojím se, že takové minely může v podobném složení znovu udělat.“

