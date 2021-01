Analytik rozebírá Baha: Proti Coufalovi je slabší v soubojích. Čím vyniká?

Slavia konečně získala náhradu za Vladimíra Coufala, ze Sönderjyske přišel třiadvacetiletý Alexander Bah. Proč Pražané hledali zrovna v Dánsku? A co v porovnání s českým reprezentantem, který už hraje ve West Hamu, říkají statistiky? iSport.cz oslovil analytika pražské Dukly a společnosti 11Hacks Jurije Dinaburského , který Bahovu hru pohledem dat rozebral.

Dánská Superliga je, co se týká soubojovosti, velice podobná FORTUNA:LIZE. Alespoň to tvrdí data. „Jednoznačně se jedná o jednu z nejsoubojovějších lig v Evropě, což je pro skauting klubu, jako je Slavia, jež zakládá svoji hru na agresivitě, soubojích a fyzické síle, velmi důležitý ukazatel,“ říká Jurij Dinaburskij.

„Když se na novou posilu „sešívaných“ podíváme, hned nás do očí trknou důležité věci ve spojení s Vladimírem Coufalem. V průměru Bah má 8,59 souboje za zápas a z toho jenom 49% úspěšnost, což je podprůměrné číslo. Čerpáme z poměrně velkého vzorku minut, což svědčí o tom, že má nedostatky v soubojích na zemi a ve vzduchu. Bah také není tak rychlý v přepínání a změně směru, jako byl Coufal. Jinak jsou si velmi podobní. Například odebrané míče mají kolem 3 na zápas (73%). Bah je důraznější a má více soubojů v útočném pásmu.“

„Nejedná se však o pomalého hráče. Jakmile se dostane do tahu a nabere svoji rychlost, dostane se na Coufalovu úroveň, nejspíš bude i rychlejší. Nicméně první dva tři kroky ukazují, že Coufal je dynamičtější. Je to částečně kvůli nižšímu těžišti těla, což se projevuje například v soubojích jeden na jednoho s rychlými hráči. Coufal se dokáže rychle otočit a změnit směr, Bah s tím měl v lize i v pohárech problémy.“

Bahovy přihrávky

„S horší dynamikou souvisí hodnota zachycených přihrávek. Bah jich má 0,86 na zápas, Coufal měl 1,73. Driblinků zaznamenal 2,27 za zápas, což je rozhodně jedno z největších čísel, které jsem u krajního beka viděl. Znamená to, že se bude často snažit chodit jeden na jednoho a obcházet soupeře. Hodně záleží na tom, zda dostává přihrávky do tahu, protože pokud se snaží o obejití z kroku, málokdy je úspěšný. V čem je však nadstandardní, je centrování a vytváření šancí. Má slušných 1,39 přihrávky do vápna, což je víc, než měl Coufal. Rovněž má lepší zakončení.“