Sparta začala rok demolicí na sněhu. Wiesner se předvedl, chválil Kotal

Rudí v úvodním duelu zkusili vyrukovat s tradiční tříčlennou obranou, ale ofenzivní řady lehce přeskupili, což se na hřišti jevilo jako rozestavení 3 – 4 – 3. V praxi to znamenalo, že Andreas Vindheim a Ladislav Krejčí na křídle neustálými náběhy doplňovali Lukáše Juliše a na stranách operovali pracanti Tomáš Wiesner s Matějem Polidarem.

A především pravá lajna dělala Chrudimi obrovské potíže. Agilní Wiesner, jenž zvládne nastoupit i ve středu pole, jako kdyby tušil, že hraje o místo pro první jarní mistrovský zápas.

Spartě totiž před bitvou v Ostravě vypadlo hned několik středních halvů - disciplinární trest za hrubý faul loktem si odpykává Ladislav Krejčí II, pro karetní trest budou chybět i David Pavelka s Filipem Součkem, k prvnímu přípravnému duelu nebyl připravený Michal Trávník a navrátilec z hostování Jan Fortelný doléčuje svalové zranění.

Wiesner, jenž už prošel hostováními ve Vlašimi, Liberci či Mladé Boleslavi, chrudimské defenzivě pořádně zatápěl. Bleskovou rychlostí a aktivním přístupem patřil mezi nejnebezpečnější hráče rudých. „Někteří hráči dostali příležitost a jsem rád, že zrovna Wiesner pochopil, co od něj chceme – náběhy za obranu do prostor. Dneska to dokázal i využít. Hodnotím ho pozitivně,“ chválil ho trenér Václav Kotal.

Drobný záložník několikrát nebezpečně vypálil a po jednom z jeho střeleckých pokusů, který brankář Simon Zíma jen vyrazil, vstřelil gól autor hattricku Lukáš Juliš.

Třiadvacetiletý sparťanský odchovanec se trefy dočkal ve druhé půli, když utekl hostujícím obráncům, pohrál si s gólmanem Zímou a do prázdné branky přidal šestou branku, čímž podtrhl dominantní výkon Letenských. „Podali jsme dobrý výkon, měli jsme dobrý pohyb i kombinaci. To pak přineslo ovoce i ve skóre. Bylo to dobré utkání,“ spokojeně přikyvoval Kotal.

Ve druhém mači už vyběhla výrazně obměněná jedenáctka, již v poli doplnilo pět hráčů z B-týmu, který odehrál poslední soutěžní zápas 10. října, než mu byla soutěž přerušena. I to se podepsalo na poněkud kostrbatější hře. „Z naší strany už to bylo složitější v kombinaci. A hlavně ten terén, ve druhém poločas už bylo hřiště pod sněhem a to nám ztěžovalo hru. Naštěstí nebylo zmrzlé. Sníh sice ztěžoval kombinaci, ale i tak jsme soupeře do žádných velkých šancí nepustili. To je pro nás rozhodující,“ řekl Kotal o výhře 2:0, kterou zajistili Martin Minčev a Ladislav Krejčí II.

Jedinou kaňkou tak byl drobný šrám v hlavě Libora Kozáka, který se srazil s jedním z protihráčů. Ani to však Kotala nevyvedlo z míry. „Nemělo by to nic být. Libor má tržnou ránu, prý by to měly spravit dva stehy. To k fotbalu patří.“