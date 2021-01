Posila Slavie pod lupou: Bah je běžecká mašina, co zatlačí na Masopusta

Běžecká mašina. Univerzál, který zastane jakýkoli post na pravé straně sestavy. Hráč s dobrou střelou. To je ve stručnosti charakteristika Alexandera Baha, nového přírůstku do kádru Slavie, po němž trenér Jindřich Trpišovský moc toužil. Červenobílí v úterý dotáhli jeho přestup z dánského Sönderjyske, zaplatili za něj v přepočtu okolo 45 milionů korun, čímž se třiadvacetiletý Dán stal čtvrtou nejnákladnější posilou v historii klubu. Pod tlakem bude nyní hlavně Lukáš Masopust. Pro deník Sport ho okomentoval i dánský novinář Mads Glenn Wehlast.

V poslední den letního (podzimního) přestupového okna na začátku října už byl Alexander Bah v Dánsku na letišti a měl se vydat na cestu do Prahy. Jenže na poslední chvíli dostal zprávu, že plánovaný transfer ze Sönderjyske do Slavie padá. Bah byl zklamaný, odjel domů, vypnul telefon a šel zahnat smutek do kina. Na druhý pokus už vše klaplo a český mistr mohl v úterý radostně představit vysněnou posilu, Bah se „sešívaným“ upsal do června 2025.

Červenobílí hbitého Dána dlouhodobě sledovali, na konci září se s ním sešli v Plzni před zápasem Sönderjyske s Viktorií v předkole Evropské ligy. I pak s ním zůstávali v kontaktu. Vidí v něm vhodnou náhradu za Vladimíra Coufala, který po vyřazení z Ligy mistrů zamířil do West Hamu.

„Věříme, že Alexander Bah bude mimořádnou posilou Slavie. Je to hráč, který pečlivě prošel naším vyhledávacím systémem. Skauti ho dlouhodobě sledovali stejně jako trenéři, pro které byl klíčovou posilou po odchodu Vládi Coufala. I proto věříme, že bude skvěle pasovat do našeho herního stylu,“ podotkl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Alexander Bah Narozen: 9. prosince 1997 (23 let) Klub: Slavia Pozice: pravý obránce/pravý záložník Mládežnické kluby: Aarslev BK, FC Fyn, Naesby BK Kariéra: Naesby BK (2016), HB Köge (2016–2018), Sönderjyske (2018–2020) Bilance za dánskou reprezentaci: 1 zápas/1 gól

Podle referencí z Dánska má dobré předpoklady pro to, aby mu náročný styl trenéra Jindřicha Trpišovského seděl. „On je běžeckou mašinou. Dobře napadá, je to agresivní a technicky dobře vybavený hráč, na hřišti má dobré oko. V obranné činnosti se musí ještě trochu zlepšit.