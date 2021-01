Slavia jako most do West Hamu. V Anglii sledují talent i další opory

Fotbalisté Slavie, kteří by mohli zamířit do West Hamu, kam už přestoupili Tomáš Souček a Vladimír Coufal • FOTO: Koláž iSport.cz

Jedna prošlapaná pěšinka už k Edenu vede a pořád to po ní lítá sem a tam. Ta z Liberce. Směrem od Slavie ale vznikla za poslední rok druhá osvědčená trasa, jakýsi londýnský most. Ne Tower Bridge, ale West Ham Bridge. S Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem v sestavě nadělali „kladiváři“ už dost parády a míří k příčkám, na kterých se v Premier League neobjevili už pět let. Kdo se z Edenu přemostí jako další? Přestupový termín v Anglii už šest dní běží…