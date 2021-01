Šachy na stoperu v Baníku. Azackij ale výhledově Stronatiho nenahradí

Stoperské tanečky, které naznačoval po středeční přípravě s Prostějovem trenér Baníku Luboš Kozel, se podle informací iSport.cz velmi brzy stanou realitou. Přestože Ostravští budou dle svých vlastních slov výhledově hledat náhradu za Patrizia Stronatiho, jehož nejde na Bazalech držet donekonečna, Ukrajinec Oleksander Azackij to nebude. Míří totiž do gruzínského Dinama Batumi, kde by měl v nejbližších dnech po absolvování zdravotní prohlídky podepsat smlouvu na dva roky.

Patrizio Stronati do maďarského Puskáse nepřestupuje, přestože oba kluby už byly dohodnuty na patnáctimilionové částce. To je tutovka, kterou nakonec potvrdil sám majitel Baníku Václav Brabec na oficiálních stránkách klubu.

„Čekají nás v lednu kromě jarních ligových zápasů i dvě podzimní dohrávky. Pokud tento těžký leden zvládneme, posune nás to v tabulce hodně nahoru a budeme ve hře o poháry. Proto teď nechceme mužstvo oslabovat. Alespoň ne za cenu, kterou Puskás nabízel,“ uvedl boss.

Trenér Luboš Kozel však po středeční přípravě s Prostějovem (0:1) naznačil, že je možné, že Stronati odejde v létě.

„To, že Zio zůstává, nám pomůže i z hlediska koncepce, protože když člověk ví, že o hráče přijde za půl roku, tak se na to může nějak připravit. Teď by to bylo hektické i směrem ke startu, kdy nás čeká Sparta a spousta lednových zápasů. Nebylo by snadné ho rychle nahradit. Navíc musíme být připraveni ve větším počtu hráčů, protože rotace bude potřeba,“ vysvětloval kouč.

Z jeho slov vyplývá, že Baník by se měl v následujících měsících chystat na odchod důrazné opory a ideálně si už připravovat náhradu. Ze stoperů jsou v kádru ještě Jaroslav Svozil, Jakub Pokorný, Oleksander Azackij a mladý Ondřej Kukučka.

„My bychom potřebovali leváka, je důležité, aby ze čtyř stoperů aspoň jeden byl levonohý. Pro Ondru Kukučku bychom chtěli udělat prostor, aby nemusel hrát beka a byl třeba čtvrtým stoperem. Nemohli jsme tedy pustit Azu, protože jsme nevěděli, jestli odejde Zio. Uvidíme, jak se to teď vyvrbí,“ dodal Kozel.

Vyvrbilo se to tak, že (po Stronatim) druhý levonohý stoper Azackij nakonec míří podle informací iSport.cz do Dinama Batumi, s gruzínským vicemistrem podepíše po úspěšném absolvování zdravotní prohlídky smlouvu na dva roky.

Půjde tedy o přestup „natvrdo“, což se dalo čekat, protože brzy sedmadvacetiletému Ukrajinci v létě stejně končil v Ostravě kontrakt.

„Aza“, jehož zdobí vynikající hra hlavou, ale srážejí taktické chyby, do Baníku přišel v létě 2017, celkem v české lize odehrál pouze 28 zápasů, přesně polovinu navíc v dresu Zlína, kde hostoval celou předchozí sezonu.

Nyní si Azackij podruhé v kariéře vyzkouší angažmá v Gruzii, již dřív totiž nastupoval spolu s Markem Hlinkou za Torpedo Kutaisi, kde rovněž hostoval jako kmenový hráč FCB.

Stále ještě šestnáctiletý Ondřej Kukučka by se tak měl v Kozlově hierarchii stoperů pro jaro posunout na pozici číslo čtyři. A najít leváka asi dostane za úkol sportovní úsek ve spolupráci s datovým skautingem.

