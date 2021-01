Plzeň - Hradec Králové 5:2. Dva góly Šulce, pálil i Matějka

„Zápas splnil určitá kritéria a očekávání, která jsme měli. Hlavně že jsme to zvládli fyzicky a zdravotně s hráči, kteří byli k dispozici. Vstřelili jsme pět gólů, což je fajn. Na druhou stranu nejsem spokojen s tím, že jsme dvakrát inkasovali. Jsou to pro nás podstatné detaily do startu jarní části,“ uvedl v nahrávce pro média od klubu trenér Viktorie Adrian Guľa.

Plzeň nastoupila bez několika tradičních členů základní sestavy. Zřejmě ze zdravotních důvodů chyběli Čermák, Ba Loua, Beauguel či Havel, místo kterého na pravém kraji netradičně nastoupil jinak levý bek Limberský.

„Honza Kopic a Matěj Hybš jsou dlouhodobě mimo, tam nemáme směrem ke startu jarní části pozitivní prognózy. Ale věřím, že ostatní kluci budou připraveni,“ poznamenal Guľa.

Viktoria, které patří po podzimu až deváté místo ligové tabulky, od začátku dominovala. V 10. minutě se po centru hlavou prosadil Kaša a připsal si první gól v plzeňském dresu. „Podal velmi slušný výkon. Víme, kde jsou jeho silné stránky a to dnes ukázal. Je pro nás důležité, že máme připraveného stopera, abychom měli dostatečně kvalitní konkurenční prostředí na této pozici,“ řekl Guľa.

V 33. minutě se znovu po centru trefil Ondrášek, s nímž si pak narazil Šulc a zvýšil na 3:0. Ve 49. minutě si oba hráči spolupráci zopakovali a Šulc skóroval podruhé. „Votroci“ poté dvěma brankami snížili, když se prosadil z penalty Dvořák a po něm Novotný. Z protiakce ale odpověděl střídající Matějka, další plzeňský navrátilec z hostování.

„Jsem rád, že tu Lukáš Matějka a Pavel Šulc jsou s námi. Už v závěru roku jsme se rozhodli, že bude podstatné, aby byli s námi, byli už etablovanější. V létě tu byli chviličku, dnes jsou dál. Není to jen o gólech, ale i o připravenosti. Věřím, že se to ukáže i v lize, že je to správné rozhodnutí,“ uvedl Guľa.

Viktoria vstoupí do jarní části ligové sezony příští víkend v Příbrami.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10. Kaša, 33. Ondrášek, 39. Šulc, 49. Šulc, 80. Matějka Hosté: 62. Dvořák, 79. Novotný Sestavy Domácí: Hruška (46. Staněk) – Kovařík, Brabec (C) (46. Hejda), Kaša, Limberský (46. Koželuh) – Kalvach, Šulc, Bucha – Mihálik, Ondrášek (63. Matějka), Kayamba (63. Hořava) Hosté: Ottmar (46. Mach) – Čech, Leibl, Král (46. Kosař), Urma (34. Novotný) – Kodeš (63. Doležal), Soukeník – Zaradny (46. Záviška), Dvořák (63. Samko), Vlkanova (63. Baďura) – Prekop (46. Vašulín) Rozhodčí Stadion Stadion v Luční ulici, Plzeň Návštěva hráno bez diváků

