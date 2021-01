Slavia štve ligu kilometry i rychlostí. Krále maratonců inspiruje Liverpool

Po každém kole FORTUNA:LIGA na svých sociálních sítích zveřejní pořadí tří nejpilnějších hráčů, týmů a největších rychlíků podle dat společnosti InStat. Pokud jde o naběhané kilometry celým mužstvem, vedoucí Slavia se na stupně vítězů dostala v deseti ze čtrnácti odehraných kol. A to se ještě ve 12. kole umístit nemohla, neboť zápas ve Zlíně byl odložen.

Červenobílí mají zkrátka běhání v DNA. A na jejich výsledcích se to pozitivně projevuje.

„Mužstvo, které má dobrá fitness čísla, má i body,“ ukazuje na přímou souvislost Martin Hašek, bývalý trenér Sparty či Bohemians. „Pokud chceš hrát náročný fotbal, presovat celý zápas, nejde to bez toho, abys na to byl připravený. Nejde to, aniž by hráči ta čísla měli, na hře je to pak vidět. Samo o sobě to zápas nevyhraje, ale většinou to k dobrým výsledkům vede. A je to kontrolka toho, že vše je v pořádku, jde o objektivní zhodnocení individuálního i týmového výkonu,“ vysvětluje Hašek s tím, že důležitý je už výběr hráčů, kteří jsou ochotni jít na krev a extrémní námahu akceptovat.