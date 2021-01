NEJ maratonci a sprinteři ligy přehledně. Kdo byl naopak za lenochy?

Slavia zvítězila mezi týmy v osmi ze čtrnácti kol – a to měla ještě zápas ve Zlíně odložen. Celkem byla na pódiu za podzim desetkrát. „Mužstvo, které má dobrá fitness čísla, má i body,“ ukazuje na přímou souvislost Martin Hašek, bývalý trenér Sparty či Bohemians. „Pokud chceš hrát náročný fotbal, presovat celý zápas, nejde to bez toho, abys na to byl připravený. Nejde to, aniž by hráči ta čísla měli, na hře je to pak vidět.“