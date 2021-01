Karviná získala řecký talent, krajní bek hrával i v Bochumi

„Stelios je využitelný na kraji, ale může hrát i stopera,“ upřesňuje sportovní ředitel Lubomír Vlk. „My s ním však počítáme na kraj hřiště. Je to levák s velkou perspektivou a myslím si, že má na to se v české lize prosadit.“

Kokovas pochází z řecké Larisy, reprezentoval řecký tým do 19 let. V roce 2017 odešel do Německa, za VfL Bochum nastupoval v dorosteneckých kategoriích U19 a U17. Šest startů si připsal i ve druhé Bundeslize. Karviná ho měla v hledáčku nějaký čas.

Talentovaný mladík se domluví anglicky i německy, chce se vrhnout i na češtinu. „Pro první dny a týdny v novém působišti je pro mě velké plus, že se bez problémů dorozumím - hráči v kabině umí řecky, anglicky i německy. To samé i trenéři,“ pochvaloval si Kokovas.

„Celkově se mi při jednání líbil přístup lidí z klubu. Je důležité, zvlášť v mém věku, cítit důvěru. Také od prvního setkání s novými spoluhráči a trenéry vnímám, že mě přijali v pohodě a od začátku se tady cítím příjemně.“

Karvinou zároveň opustil slovenský záložník Dávid Guba. Devětadvacetiletý hráč se po dvou a půl letech strávených ve slezském klubu vrací domů, kde má působit v jednom z celků nejvyšší soutěže.

Guba za Karvinou odehrál 50 zápasů a vstřelil osm gólů, ale na podzim především vinou zranění nastupoval sporadicky. „Jeho zápasové vytížení nebylo v posledním roce oboustranně podle představ, proto jsme se dohodli na rozvázání smlouvy,“ prohlásil na klubovém webu sportovní ředitel Lubomír Vlk.