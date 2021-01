Guľu čeká jaro pravdy. Musí Plzeň vrátit do Evropy, jde o klíčové miliony

Zlatý padák ve výši pěti milionů korun je jedním z důvodů, proč Adrian Guľa se svým realizačním týmem v Plzni pokračuje i po nejhorším podzimu klubu v jeho mistrovské éře. Úkol pro jaro zní jasně – dostat Viktorii zpět do Evropy, v níž dvakrát po sobě chyběla. Kdyby se to mělo opakovat do třetice, přineslo by to podle informací deníku Sport zásadní změnu klubové strategie a ambicí. O peníze totiž jde až v první řadě – a v Plzni mnohem víc než na Letné nebo v Edenu.