Plzeň po deseti letech s odchovancem. Šulc bude tahounem všude, říká Horejš

Třikrát se snažil vecpat do základního kádru Plzně. Třikrát slyšel, že má ještě čas. Dvakrát od Pavla Vrby, jednou z úst Adriana Guľy. „Už ani nespočítám, pokolikáté jsem s Viktorií v přípravě,“ směje se Pavel Šulc.

PAVEL ŠULC podzimní bilance v Dynamu zápasy: 4 minuty: 338 góly: 1 asistence: 0

V letošní zimě je to počtvrté. A konečně uslyšel, že v mužstvu zůstane. Dvacetiletý mládenec se stal pevnou součástí ambiciózní západočeské jednotky. Za úkol dostal zvýšit ostrost a pestrost záložní formace. „Jsem přesvědčený, že to svede. U nás prokazoval ohromnou kvalitu. Směrem dopředu má co nabídnout. Je výborný ve hře jeden na jednoho,“ sype z rukávu David Horejš, u nějž Šulc sloužil na ročním hostování v Českých Budějovicích.

Předtím strávil sezonu v Jihlavě, půlrok v Opavě, všude si získal respekt, našel si místo, ale až na jihu Čech opravdu ukázal, co umí. Na jaře minulého roku dvakrát skóroval, zapsal i tři gólové asistence, v klubu byli z reprezentanta kategorie U21 nadšení. „Je to skvělý kluk, výborný fotbalista, ohromně sebevědomý a fotbalový typ, byl jsem s ním maximálně spokojený. Za rok u nás šel ohromně nahoru,“ pochvaluje si Horejš a přidává nesmírně podstatnou věc. „Je velmi pracovitý, nikdy jsme s ním neměli žádný problém. Dostával prostor, ale neměl to zadarmo. Řekl si o něj přístupem k povinnostem, ale i výkony v tréninku a v zápase. Budu na něj moc rád vzpomínat,“ usmívá se kouč Dynama.

Kádr Viktorie se zase po letech rozrůstá o typického odchovance. O kus z vlastní akademie. Po dlouhých deseti letech! Posledním produktem byl totiž Vladimír Darida… Šulc je v Plzni od deseti let, v sezoně 2018/19 byl hnacím motorem mužstva v mládežnické obdobě Ligy mistrů. V základní skupině dokonce potrápilo slavný Real Madrid, na jeho hřišti prohrálo 2:3, mužstvo do posledního kola drželo šanci na senzační postup. Už tehdy patřil Šulc mezi suverénně nejvýraznější tváře týmu.

I proto dostal během následné zimní přípravy první pozvánku do áčka. Tehdy mu ji adresoval Pavel Vrba. Další dostal o půl roku později. Po změně stráží na trenérské pozici si mladého záložníka proklepl i Adrian Guľa.

Předností Šulce je i vysoká míra flexibility. V záloze zastane více rolí. „Může nastoupit ve středu hřiště, ale i z kraje. Všude je tahounem. Typickou pozicí je ale desítka,“ připouští Horejš.

To ale může být v Plzni potíž. Srdce zálohy totiž obhospodařuje sehraná trojka Čermák, Kalvach, Bucha. Trenér Guľa jen nerad mění její složení. V přípravě však Šulc právě z podhrotové pozice dvakrát skóroval v generálce s Hradcem Králové. Ukázal schopnosti, trenérovi se dostal do hlavy.

Proto by nebylo překvapením, kdyby se v neděli proti Příbrami objevil v základní sestavě.