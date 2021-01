Koubek: Plzeň si nesmí lhát do kapsy. Šádek některé hráče miluje

Končí pomalu sláva Viktorie?

„Musí se zvednout, protože horší už to být nemůže. Mužstvo má svou kvalitu, nedokážu si představit, že by mělo ještě nějak klesat. Spíš odhaduji obrácený trend, ale musí se dát do pořádku zejména po psychické stránce. Z hlediska tréninku vám nějakých čtrnáct dní zimní přestávky neposkytne prostor, abyste s týmem udělal výrazný pokrok. Je to otázka nastavení v hlavách hráčů, mužstvo si musí leccos uvědomit. Důležité je, aby z neúspěchů ve druhé polovině podzimu vyvodili správné závěry.“

Ty jsou jaké?

„Mužstvo je takřka neustále chváleno, to může některé hráče zmást. Máme velký talent, velký potenciál, takové věty já slýchávám… Jde o to, aby si Plzeň nelhala do kapsy, že klub je pomalu nejlepší na světě a všechno je nej, nej, nej. Nemůžu o někom říkat, že je nejlepší a má obrovský potenciál, talent a všechno je skvělé, když jsem devátý v tabulce. Naopak musím být kritický a věci přesně pojmenovat. Bylo by špatně, kdyby nízká sebekritika odváděla mužstvo z cesty, která musí vést ke zlepšení. Musí nastoupit do správné stopy jako běžkař na lyžích a vyrazit tím správným směrem.“

Dokáže to tým pod Adrianem Guľou?

„Bude muset. Každý má svůj styl a nikdo se nemění o 180 stupňů. Na dálku to působí jako hodně cukru a málo biče, to na každý tým nemusí fungovat. Adrian je inteligentní člověk a dokáže si věci dát dohromady. V Plzni to v poslední době brutálně nefungovalo, určitě chápe, že je potřeba něco změnit a ne opakovat neustále stejný způsob práce.“

Jak situaci bere generální ředitel Adolf Šádek, který naopak umí použít bič?

„Jak na koho. On má výběr spolupracovníků i hráčů, ke kterým by si to nedovolil. Vůči kolektivu umí vystoupit kriticky, to ano, ale nekonkretizuje, není to v tu chvíli adresné. Nepochybuji o tom, že proběhly osobní pohovory, ale nějaké hráče on doslova miluje a nemyslím si, že by tam proti nim byla zdrcující akce. Je tam spíš takový otcovský přístup, kluci, takhle to nejde, musíme to změnit a podobně. Když někde působíte dlouho, máte tam vazby, jste trošku v bublině a uniká vám realita, to, co by v dané chvíli bylo nejúdernější řešení. Jde o velmi složité téma. Určitě se Áda snaží pomoct, ale že by to byl nějaký rabiát, to zase ne.“

Hraje na jaře klub o přežití mezi nejlepšími třemi v Česku i po finanční stránce?

„Hlavně bych si moc přál, aby zůstali minimálně v té TOP 3. Aby se zhroutilo to, co se tam v posledních letech vybudovalo, to bych byl hodně smutný. Klobouk dolů, co tam dokázali, jaká to byla éra. Plzeň i z hlediska složení kádru není ve fázi, aby ustupoval ze slávy. Rozpočet nemusí být napumpovaný tak, jako když hrála v pohárech, to je pravda. Uvolnili Řezníka, Pernicu, Alvira, to znamená měsíční úsporu ve mzdách, ale zase přišli jiní. Falta, Šulc, Matějka, tím se to vykompenzuje. Očividně nemá na transfery za desítky milionů, ale z hlediska schopností hráčů není důvod, aby ustupoval z pozic, navíc i ona kádr omlazuje. Přál bych si, aby Plzeň byla pořád jedním z lídrů naší ligy, určitě tam fotbal nedělají špatně.“

Dostanou se Šulc s Faltou na dohled základní sestavy?

„Záloha potřeboval zvednout konkurenci, ta „svatá“ trojice (Čermák, Kalvach, Bucha) hrála skoro bez střídání, Káčer naskakoval málo. Šulc v tomhle určitě konkurenci zvedne, je to velmi dobrý hráč. Možná už měl dostat šanci dávno, tak rok zpátky. Jen si nejsem jistý, jestli jde o typologii hráče, kterého Plzeň potřebuje. Chybí mi tam kvalitní fotbalista, který má dobré silové a kondiční parametry, takový český Henderson nebo Busquets. Ani Kalvach není vysloveně šestkou, spíš je pro mě osmička. Šulce je další technický typ, ale ne hráč s velkou silovou a agresivní složkou, kterou by Plzeň potřebovala.“

A Falta?

„V Olomouci trošku přesluhoval, možná proto byly jeho výkony trošku náladové, měl výkyvy. Teď by to po přestupu konečně mohl rozbalit a ukázat své dovednosti na plné pecky. Je to přesně typ hráče, kterého Plzeň hledá, fotbalově tam zapadá. Oni nekoupí fotbalistu, který není technicky dobře vybavený, to je jejich požadavek číslo jedna. Ale za cenu toho, že místa v kádru obsadí technickými hráči a pak jim chybí razance. V národním týmu jsem ho malinko poznal, působil na mě spíš jako introvert, ne jako velký burcovatel.“

Budou chybět zkušení Řezník s Pernicou, kteří odešli na hostování?

„Takoví kluci potřebují hrát, na půl roku si odskočí a rozehrají se, nemají takový věk, aby byli odepsaní. Pořád mají v Plzni tři kvalitní stopery, případně mladého Míku. Možná by i Limba (David Limberský) zahrál stopera, když by bylo nejhůř. Není to zásadní oslabení, je to sázka na to, aby měli v létě tyhle hráče připravené víc, než teď. Řezník s Pernicou budou hrát pravidelně a můžou se vrátit v dobrém rytmu.“

Hraje David Limberský poslední půlrok kariéry, nebo ještě jednou podepíše smlouvu?

„Na českou ligu bohatě stačí, i když věk se nedá zastavit a nějaké nedostatky tam jsou vidět. Není to takový Limba co před šesti, sedmi lety, ale vzhledem k obrovským zkušenostem, jak umí číst hru a jaké má dovednosti, si s ligou poradí. Když to v zápasech chce vysoký fyzický, rychlostní a obratnostní výkon, tam tahá trošku za kratší konec, ale leccos dokáže přečíst. Proč by nemohl hrát dál, jsou tací, kteří nastupovali i po čtyřicítce.“