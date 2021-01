Malínský jednal s vedením Liberce. Proč má Hoftych boty ze skafandru?

Tomáš Malinský přestupuje z Liberce do Slavie • www.slavia.cz

Výčet je zatím následující: do Slavie míří na hostování Taras Kačaraba, za něj pod Ještěd putuje Ondřej Karafiát, k tomu Liberec realizoval příchod volného hráče Michala Faška, který naposledy válel za Nitru. Severočeši skládají jarní kádr postupně, další změny ještě přijdou. Okolo hráčů současného týmu trvá zájem a v řešení jsou i další posily.

„Problém stále cítíme na středu zálohy, pracujeme i na příchodu jednoho útočníka. Ve hře jsou nějaké možnosti,“ přiznal trenér Pavel Hoftych, který je rád, že mu zůstal základ týmu pohromadě. Novic Michal Faško do sobotního zápasu s Bohemians připravený ještě nebude, o slovenského středopolaře ale usiloval zkušený kouč už za dob angažmá v Trnavě.

„Jde o šikovného fotbalistu, jenž je schopen hrát na vícero postech. Věřím, že pro nás bude přínosem. Zkoušeli ho na čtyři kola v Karviné, tam ale přicházel v jiné roli,“ popisoval Hoftych dál. Situace je podle něj jiná, protože má Faško za sebou skvělý podzim ve slovenské lize. Za Nitru nasázel v 17 zápasech osm branek a přidal i tři asistence. „Umí dávat góly, navíc je se schopný rychle adaptovat, jelikož nemá jazykovou bariéru,“ vysvětlil Hoftych.

Co bude dál? Hojně se spekuluje o návratu krajního záložníka Tomáše Malínského na sever, jednání ale v současné chvíli zamrzla. „Probíhala mezi námi a Tomášem delší debata. Mluvili jsme s nejvyšším vedením i majitelem Ludvíkem Karlem a Slavií, momentálně dění vyšumělo,“ komentoval Hoftych. Situaci sice v tuto chvíli neřeší, nevylučuje však, že se jednání mohou znovu rozběhnout.

Naopak pravděpodobná zůstává varianta, že kádr ještě někteří ze strůjců úspěchu Slovanu v Evropské lize opustí. „Může se to stát. Řeší se nabídky na hráče, ale nechci být konkrétní. Vše je o tom, aby se zvážila adekvátnost transferu,“ pokračoval 53letý trenér. Roli hraje i zájem hráčů o setrvání v mužstvu. „Chápu, že někteří kluci, kteří za nás odvedli velmi dobrou dobrou práci, mohou mít motivaci se posunout do dalšího klubu. Je to o vzájemné debatě.“

O koho je největší zájem? Dlouhodobě kluby krouží kolem beka Martina Koscelníka, záložníků Kamsa Mary s Jakubem Peškem a brankáře Filipa Nguyena. „Vím, že můžeme mít určitý problém v nabitém programu při zranění Honzy Matouška na kraji zálohy, středu hřiště a útoku. Dva tři hráči se tak pravděpodobně ještě v týmu objeví,“ neskrýval Hoftych.

Motivace je na severu jasná, Slovan se bude chtít vrátit do pohárových předkol. „Uděláme všechno proto, abychom se rvali o možnost hrát Evropu. Čekám velmi zajímavé jaro," pokračoval 53letý kouč. U Nisy budou během lednových a únorových utkáních panovat teploty hluboko pod nulou, na sobotu předpověď odhaduje -7 stupňů. „S Pavlem Medýnským (asistent trenéra) jsme si koupili boty, které jsou vyrobené ze skafandru a mají strašně širokou podrážku. Nám tedy zima nebude," smál se Hoftych. „Začátek ligy každopádně nebude přát technickému fotbalu, ale i na to máme připravenou typologii hráčů.“