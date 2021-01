Krejčí mladší: Loket? Už jsem se s tím vypořádal. Popsal mentální přípravu

Už za tři dny čeká na Spartu vysoce očekávaný šlágr proti Baníku, on u toho ale určitě nebude. Talentovaný záložník Ladislav Krejčí mladší si totiž odpykává čtyřzápasový disciplinární test za hrozivý zákrok na pardubického Tomáše Solila. „V sobě jsem si to už srovnal a věřím, že jsem na správné cestě,“ konstatuje. Ve velkém rozhovoru pro iSport Premium Krejčí mluví i o mentální přípravě či pokračujícím výkonnostním vzestupu.

Pro mnoho lidí je vyvrhelem. Hráčem, který v prostoru bílých lajn ztrácí sebekontrolu. Ladislav Krejčí mladší je ovšem taky jedním z největších talentů Sparty, statistiky společnosti InStat ho řadí na úplnou špičku mezi všemi defenzivními záložníky v lize. Vytáhlý rodák z Brna dominuje v obranných i vzdušných soubojích, navíc stihl na podzim už čtyři góly.

„Co jsem v profesionálním fotbale, tak to byl asi můj nejlepší půlrok,“ pokyvuje hlavou. Přesto si na konci minulého roku prošel osobním peklem, které spustil nevybíravý zákrok loktem do hlavy Tomáše Solila z Pardubic. I k němu se v rozhovoru vrací, zároveň odhaluje svůj příklon k mentální přípravě. „Bez ní bych se do Sparty nikdy nedostal,“ vypráví otevřeně.

Zimní pauza byla tentokrát opravdu kratičká. Stihl jste vůbec během svátků vyčistit hlavu a odpočinout si?

„Mně tenhle model docela vyhovoval. Sice toho času bylo méně, ale o to víc jsem si ho užil. Nástup jarní části pak nebyl tak náročný. Už po dvou trénincích jsem se cítil dobře, byl jsem zpátky v nějakém tempu. Dá se říct, že mi to takhle přišlo vhod.“

Čili vám nemrzí ani to, že jste museli obětovat tradiční soustředění ve Španělsku?

„Španělsko bych za sebe určitě nechal. (usmívá se) Ale tenhle druh přípravy, kdy je kratší volno a pak hned soutěž, se mi zamlouvá. Uvidíme, jak to bude vypadat přímo v sezoně, ale momentálně to cítím jako lepší variantu.“

Nemáte strach z nízkých teplot a především nekvalitních terénů?

„Není to nic ideálního, ale zima mi extra nevadí. Terény snad budou ve hratelném stavu, i když ze začátku to asi trochu problém bude. Ale snad se to postupně zlepší.“

Vy si stále odpykáváte disciplinární trest, do prvních tří zápasů nemůžete naskočit. Přizpůsobil jste tomu i přípravu?

„Ve svém vnitřním nastavení to úplně nemám. Vím, že naskočím později, ale trénuju úplně stejně, jako kdybych měl hrát první zápas. Jediný rozdíl je, že jsme s ohledem na kratší přípravu měli jen dva přípravné zápasy. Navíc se některé věci trénují v sestavě, která by mohla jít do prvního utkání, což se mě netýká, takže v určitých pasážích trénuju v jiné skupině. Ale to je jediné, jinak zůstává všechno stejné.“

Vraťme se ještě k incidentu z konce podzimu a vašemu zákroku loktem na Tomáše Solila. Už jste definitivně zpracoval, co se vlastně stalo?

„V sobě už jsem si to srovnal. Prošel jsem si tím. Jasně, dotazy na to jsou pořád a upřímně říkám, že už mě moc nebaví o tom pořád mluvit. Je to trochu nepříjemné, ale