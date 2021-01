Rosický před jarem: Chceme skončit nejhůř druzí. Pohyb v kádru bude

Ze třetího místa a s mankem sedmi bodů na vedoucí Slavii vstoupí o víkendu Sparta do druhé poloviny sezony. Velmi pravděpodobně s kádrem, se kterým zatahovala oponu na podzim. Během nezvyklé krátké zimní pauzy totiž letenský mančaft žádná nová tvář neosvěžila. „To ale neznamená, že nejsme aktivní. Přestupové okno sotva začalo, končí až 8. února. Dá se očekávat, že pohyb v kádru bude,“ zdůraznil na tiskové konferenci sportovní ředitel Tomáš Rosický. Cíle má jasně dané: skončit do druhého místa v lize, obhájit triumf v domácím poháru a vrátit se do Evropy.

Máte za sebou hodně netradiční zimní přípravu. Jak jste s ní spokojený?

„Popasovali jsme se s ní tak, jak jsme předpokládali a chtěli. Rozhodli jsme se zůstat tady, abychom byli v prostředí, ve kterém budeme na začátku druhé poloviny sezony hrát. V zápase s Chrudimí sněžilo, hráči a trenéři z toho nebyli nadšení, ale já ano. Takové počasí nás totiž může potkat v Ostravě nebo Opavě. Pokud jde o zbytek, doba je taková, jaká je. Pro hráče je to něco jiného, takhle krátkou pauzu ještě nezažili. Spousta lidí si to pochvaluje, že hráči nevyjdou z tempa, zápasy přicházejí rychle. Má to svoje výhody i nevýhody.“

S jakými cíli jdete do druhé části ročníku?

„Cíle zůstávají stejné. Když to vezmu ze široka, je to hlavně rozvoj hráčů, rozvoj týmu, práce na organizaci hry. Z klubového pohledu nás bude zajímat obhajoba domácího poháru, v lize se chceme umístit lépe než v minulých sezonách, což znamená první nebo druhé místo. Strašně důležitá pak pro nás je účast v Evropě.“

Mužstvo sezonu skvěle rozjelo, ale koncem podzimu ztrácelo drajv. Co vám ve hře nejvíc chybělo?

„Nejvíc mi chybělo to, že jsme nemohli kvůli různým absencím postavit základní jedenáctku, kterou jsme s trenérem chtěli. Rozbořilo se nám to zraněním Štetiny a Hložana (Hložek), hlavně obranu jsme nemohli mít takovou, jakou jsme si vysnili. Koncem podzimu nám chyběla trpělivost v rozehrávce a přípravné fázi, méně jsme drželi balon, už to nebylo v takové kvalitě.“

Zatím jste nepřivedli žádného nového hráče. Budete chtít kádr v zimním období posílit?

„Jak u mě bývá zvykem, nebudu zmiňovat posty ani jména. Hráčům, které tu máme, důvěřujeme. To ale neznamená, že nejsme aktivní. Přestupové okno sotva začalo, končí až 8. února. Dá se očekávat, že pohyb v kádru bude. Ale máme široký tým, hráčů je tu dost.“

Registrujete s ohledem na podzimní účast v Evropské lize zvýšený zájem o hráče?

„Evropa je něco, co Spartě dlouhodobě chybělo. Hráči jsou ve výkladní skříni. Ověřili jsme si, že o ně je okamžitý zájem, protože jsme ve skupině hráli důstojnou roli. My ale máme silného majitele a pokud nedostaneme nabídku, která nám vyrazí dech, tak jednoznačně nikoho nepustíme.“

V zahraničních médiích se spekulovalo o možném odchodu Michala Trávníka a Dominika Holce do Polska. Můžete to potvrdit?

„Spekulace o Michalu Trávnikovi můžu dementovat, s nikým jsme v kontaktu nebyli. U Dominika Holce je to jiné, teď nechytal, bude potřebovat vytížení. Díváme se, jestli bychom pro něj eventuelně našli vhodný klub. Na trénincích ukazuje kvalitu, myslím si, že za Spartu jednoznačně může chytat.“

Plánujete v létě víc využít mladé hráče v čele s Martinem Vitíkem, Martinem Minčevem či Janem Fortelným?

„Moje strategie je jasná. Mladí hráči budou nadále dostávat šanci, Sparta má trenéra, který se je nebojí stavět, pokud dobře pracují a příležitost si zaslouží. Vitík je jeden ze tří pravonohých stoperů v kádru, podle toho s ním nakládáme. Honza Fortelný se bohužel vrátil s menším zraněním stehenního svalu, ale snad bude brzy zpátky. Je to pro nás škoda, protože ve středu hřiště máme hodně suspendací. V Teplicích nicméně předváděl solidní výkony.“

A Minčev?

„Každý mladý hráč potřebuje čas na aklimatizaci. Minčev přišel s tréninkovým mankem, pak měl COVID, nebylo to jednoduché. Už si zvykl na nároky českého fotbalu a to, jaká se tu hraje liga. Vypadá lépe, nemá kondiční problémy. Je to o taktických věcech, aby plnil všechno, co po něm trenéři chtějí. Říká si o šanci, pak jí musí využít. O tom je fotbal.“

Přiznejte, nedělá vám vrásky, kolik penalt jste už v téhle sezoně zahodili?

„Je to unikátní série, to bez debat. Směrem do ligy mi to ale upřímně vrásky nedělá. Jednoznačně jsme mohli mít o dost bodů víc, kdybychom všechny penalty proměnili, ale já očekávám, že někdo z hráčů ukáže sebevědomí, penaltu promění a pak je bude dávat dál. Mám svůj tip, kdo by to měl být, tomu hráči jsem to už i řekl.“