Praha je magická, hlásí Van Buren po návratu. V kom vidí lídra Slavie?

Na podzim pomáhal Českým Budějovicím, ale už se vrátil do Slavie, kde od léta 2016 slavil tři tituly. Nizozemský dravec Mick van Buren v pátečním Sport Magazínu hodnotí nejen sílu mužstva z Edenu po odchodech opor do West Hamu. Speciál Fotbalové jaro nabízí jako vždy kompletní soupisky všech klubů FORTUNA:LIGY, program soutěže, tipy na umístění i plno analýz a statistik.

Je pro vás ideál zimní návrat do Slavie?

„Hostování v Budějovicích jsem měl do ledna, ale na konci podzimu byly ve hře všechny varianty. Snažili jsme se najít řešení, které by bylo nejlepší pro všechny strany. Já byl celou dobu v klidu, nestresoval jsem se budoucností. Každopádně Praha je magické místo pro život i pro fotbal.“

Slavia se za poslední dobu dost změnila. Jak moc jí chybí Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, kteří loni odešli do West Hamu?

„Ptáte se, jestli je Slavia slabší? Možná trochu. Tomáš byl mozek týmu, tvořil hru a dával spoustu gólů. Teď mají zodpovědnost jiní, často to jsou odlišné typy: Olayinka, Sima, Ševčík… Na druhou stranu, pořád jsme první a i na jaře budeme hrát Evropskou ligu. Takže o velkém oslabení mluvit nejde.“

Když se bavíme o Součkovi a Coufalovi, překvapilo vás, jak rychle se rozkoukali ve West Hamu? Oba už patří k oporám, Souček je dokonce nejlepším ligovým střelcem „kladivářů“.

„Nepřekvapuje mě to. Už ve Slavii ukazovali kvalitu ve velkých zápasech, třeba proti Seville nebo Chelsea. Pokaždé patřili k nejlepším na hřišti a oba těží z mimořádné kondice. Náročný fotbal a Premier League jim vyloženě sedí, systém West Hamu taky. Jsem za ně moc rád.“

Kdo je ve vašich očích nový slávistický lídr po Součkovi?

„Na podzim jsem tam nebyl, ale vypadalo to na… Bořila. Vyslovuju Ř správně?“ (smích)

Naprosto, jako rodilý mluvčí.

„Honza je ve Slavii dlouho. Je to bojovník, vítězný typ a po loňském odchodu Milana Škody i kapitán.“

Kompletní rozhovor si můžete přečíst v páteční příloze deníku Sport

